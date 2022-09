Email it

El mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal implicado en el caso de corrupción denominado operación Coral, desde que cayó preso ha luchado por salir de la cárcel de Najayo donde permanece desde el 10 de mayo del 2021.



Cáceres Silvestre otra vez buscaba que el tribunal ordenara su libertad, pero no tuvo éxito. Durante la audiencia de revisión obligatoria de medida de coerción, la jueza Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, decidió que debe seguir cumpliendo prisión preventiva.



En una ocasión, en su desesperación por conseguir su libertad, el mayor general acudió a un tribunal de alzada alegando que en la primera instancia no se le revisó la medida de coerción en el tiempo establecido por ley y que por lo tanto debía ser dejado en libertad.



Luego de analizar la situación, los magistrados Doris Pujols, presidenta; Carmen Mancebo y Rafael Vásquez, de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, no encontraron méritos para que Cáceres Silvestre salga de Najayo, donde tiene ya un año y cuatro meses recluido.



El 15 de septiembre pasado la jueza Rivas, durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción, ratificó la prisión preventiva a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), y al coronel policial Rafael Núñez de Aza, del Caso Coral.



También fue confirmada la prisión a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como al capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón, acusados del Caso Coral 5G.



Ese mismo día la jueza Rivas aplazó para este 26 de septiembre la audiencia para la revisión de la medida a Cáceres Silvestre, luego de que acogiera una solicitud del acusado.