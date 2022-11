Email it

La explotación sexual de menores de edad con fines comerciales en el país se redujo durante los últimos años, reveló ayer un estudio presentado por Misión Internacional de Justicia (IJM por sus siglas en inglés), aunque persiste esta problemática, sobre todo en las zonas turísticas.



Los datos ofrecidos por la organización global, que trabaja con personas en condiciones de vulnerabilidad, indican que desde 2014 a la fecha, la prevalencia total de niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual comercial se redujo de un 10 % al 2.2 %.



Es decir, que en 2022, los investigadores encontraron que la explotación sexual comercial infantil es 78% inferior a lo encontrado en 2014.



Al explicar los resultados del estudio, José Monterio, director de Misión Internacional de Justicia en el país, dijo que diez años atrás una de cada 10 personas involucradas en sexo comercial eran niñas o adolescentes y que en la actualidad es una de cada 45 personas.



Para Monterio estos datos demuestran que el sistema de justicia “ha experimentado una transformación positiva y se ha fortalecido”.



Sobre los lugares donde se encontraron menores de edad en situación de explotación sexual comercial, el estudio indica que son La Romana, Santiago, el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Sosúa, son las ciudades que poseen las tasas mayores de prevalencia.



Productividad aumentó



Por otro lado, Monterio precisó que con respecto a estos casos la productividad de las autoridades gubernamentales aumentó significativamente. Dijo que desde 2014 a la fecha, el Ministerio Público trabajó 11 veces más casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y trata de personas con fines de explotación sexual.



Además, manifestó que el estudio arrojó que hubo siete veces más casos con arresto, cinco veces más casos con acusación, y más condenas emitidas por los tribunales.



En cuanto a la calidad de investigaciones policiales y acusaciones presentadas por fiscales, Monterio dijo que han aumentado.



La investigación de Misión Internacional de Justicia planteó que el trato sensible a las víctimas también mejoró.



Durante el acto de presentación del estudio, habló la procuradora general de la República, Miriam Germán, quien indicó que han reforzado las acciones para enfrentar la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.



Dijo que espera que algún día este flagelo se acabe. “Cuando uno llega a esta edad debe tener muy claro, que uno tiene más pasado que futuro y en el futuro que me queda yo aspiro a vivir en una sociedad donde los seres humanos no sean mercancía”, expresó la funcionaria judicial.

Recomiendan modificar ley y fortalecer procesos

En el estudio también se dieron recomendaciones a las autoridades que trabajan este tema. Sugirieron modificar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, designar recursos permanentes para el combate a la explotación sexual comercial de menores de edad. Además, que se establezca un Instituto de la Víctima que provea servicios psicosociales y legales gratuitos y que se fortalezcan los sistemas tecnológicos administrativos del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia.