La audiencia preliminar del caso Pulpo continúa su ritmo con la presentación de las réplicas de los imputados a la acusación que presentó el Ministerio Público en su contra.



Ayer, les tocó el turno a varias defensas, entre ellas la de Fulvio Cabrera, quien pertenece a la Fundación Tornado Fuerzas Vivas, con la que supuestamente Alexis Medina realizó múltiples operaciones de lavado de activos.



Sus abogados solicitaron al juez Deiby Peguero dictar auto de no ha lugar a su favor, al considerar que no hay elementos que vinculen a Cabrera con la acusación que le hace la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).



Otra defensa que habló ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue la del imputado José Idelfonso Correa, que dijo que el Ministerio Público no ha podido demostrar una relación contractual entre este y Alexis. La audiencia continúa el próximo viernes.