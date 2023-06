Email it

La primera audiencia de juicio del caso seguido a los hermanos del expresidente de la República Danilo Medina y otros imputados en la denominada operación Antipulpo se pospuso porque Juan Alexis Medina Sánchez no tiene abogado.



Por la falta de defensa de Medina Sánchez, así como de Wacal Bernavel Méndez Pineda, cuyo abogado, Robinson Reyes, no asistió a la audiencia debido a que fue diagnosticado con COVID-19, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia para el 25 de julio.



Al principal imputado del caso, se le concedió un plazo de cinco días para notificar si continuará con Carlos Salcedo o tendrá una nueva barra de defensa. En caso contrario, el tribunal le deberá asignar un defensor público en cumplimiento de lo establecido en la Constitución.



Salcedo renunció a la defensa de Alexis Medina, sin embargo, no descarta reconsiderar la decisión en caso de que el imputado cumpla con algunas obligaciones pendientes.



Antes de suspender, se discutieron algunos incidentes y el Ministerio Público pidió que se sancionara a los abogados ausentes.



Al finalizar, los abogados de Fernando Rosa, Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal, dijeron estar listos para demostrar la inocencia del exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).