Email it

La hermana del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalys, imputada en el caso Pulpo, logró ayer que un tribunal le quitara el grillete electrónico que está usando por su implicación en este proceso judicial por corrupción.



Aunque la ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de la Empresas Reformadas (Fonper) en realidad quería que le variaran el arresto domiciliario, que cumple desde hace casi dos años, un tribunal determinó que solo se le liberara del aparato utilizado para verificar su localización.



También seguirá con el impedimento de salir del país sin autorización judicial.



La decisión fue tomada por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tras conocer un recurso de apelación que presentó la exfuncionaria contra la ratificación de la medida de coerción.



Durante la audiencia, Carmen Magalys Medina dijo que no tiene intenciones de darse a la fuga para no comparecer ante la audiencia preliminar que se le sigue junto a su hermano Alexis Medina y los otros imputados.