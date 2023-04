Email it

Previo a la primera audiencia de juicio de fondo, Fausto Miguel Cruz, confeso asesino del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, dejo caer una carta redactada a mano, en la que según alega, se encuentra toda la verdad.

Cruz expresó frente a la prensa que teme por su vida, lanzando unos papeles con las supuestas pruebas del plan para matarlo.

Carta íntegra

Yo tengo miedo de que me maten. Todas las pruebas son tergiversadas y el lugar del hecho ha sido manipulado. La verdad es que le presté a Orlando más de US $3,000,000 para hacer la estructura política con la que él apoyó a Luis Abinader y cuando fui ese día a buscar 500,000 dólares que supuestamente me iban a dar intentó matarme con el revólver que tenía.

Att: Fausto Miguel Cruz, cédula 001-1177571-4. Presidente de Carandaí Armery y fundador del PRM

La audiencia se está conociendo este martes en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El pasado seis marzo, la magistrada Altagracia Ramírez emitió el fallo tras acoger la solicitud del Ministerio Público que además pide 30 años de prisión en contra de Fausto Miguel Cruz.

Según explicó el jurista Miguel Valerio, representante de la familia de Jorge Mera, la jueza envió a juicio de fondo al imputado por asesinato y porte ilegal de arma de fuego.