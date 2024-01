El candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) Trajano Vidal Potentini anunció ayer que en los próximos días someterá ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales junto con una demanda cautelar en suspensión de la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) en relación al gremio.



Su anuncio es el marco de que el pasado viernes el TSE dio un plazo de cinco días a partir de hoy lunes a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) del Colegio de Abogados para que vuelva a contar los votos del proceso comicial celebrado el 02 de diciembre 2023, sin tomar en consideración la alianza entre Diego José García y Vidal Potentini.



Aunque el excandidato a la presidencia del CARD por el partido Fuerza del Pueblo (FP) y aliados no especificó qué día depositará el recurso ante el TC, podría ser en esta misma semana, con la sentencia completa que emita el TSE, si se hace efectiva, o con el dispositivo del pasado 12 de enero.



Vidal Pontentini confesó que le llamó a la atención “que después de la 8:00 de la noche, sin estar disponible ni haber entregado el dispositivo tenga un mandato imperativo de que corriendo a partir de lunes ya tienen que empezar a ejecutar actos que no se han entregado, como es de la comisión electoral”.



“Una comisión que ellos mismos (jueces del TSE) reconocen que no tiene la personalidad jurídica y también en el mismo dispositivo (…) está haciendo el planteamiento de que la misma es la encargada de esa reconteo”, denunció en una rueda de prensa realizada en el Salón de Actos de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), de la cual es su titular.



Asimismo, se quejó de que en caso de un nuevo conteo, los votos no tienen la debida custodia de esa certidumbre que deben tener las actas en un proceso eleccionario, porque la sede del CNE fue tomado por las fuerzas policiales.



Dijo que apostará a la institucionalidad del país, por lo que considera que el TC ha dado hasta el momento notaciones de ser garante de los derechos fundamentales de los dominicanos.



“Grosera injerencia del Gobierno” decisión TSE; aplaude a juezas



Al cuestionar la operatividad del Tribunal Superior Electoral, el presidente de la FJT tildó como “grosera injerencia del Gobierno” lo que motivó a ese órgano constitucional a emitir la disposición el pasado fin de semana.



Condenó el supuesto poderío desplegado por el gobierno, de recursos logísticos y económicos multimillonarios, “para imponer su voluntad” en las pasadas elecciones del gremio, hoy llevada a los estamentos judiciales, afectando peligrosamente el orden institucional y los principios de independencia e imparcialidad judicial, algo muy grave y perturbador en cualquier democracia”.



Vidal Potentini calificó la sentencia dada en amparo por los jueces Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente de la alta corte; Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, como un atentado al estado de derecho y una subversión al orden constitucional. Por otro lado, ovacionó a las también integrantes del TSE, magistradas Rosa Pérez de García y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez por su voto disidente en el proceso. “Me inclino reverente, ante las dos mujeres del TSE que con gallardía se resistieron a los designios e instrumentalización del poder político, seguiremos atentos y luchando hasta el final”, expresó en su cuenta de X.



Se hace más grande; otro recurso a los tribunales

El Colegio de Abogados atraviesa por una crisis institucional sin precedentes tras los comicios del pasado 02 de diciembre, que según la Comisión Nacional Electoral de ese gremio, resultó ganador Trajano Vidal Potentini y perdedor Yohan López. El conflicto se hace más grande a medida que transcurren los días. Ahora el excandidato de Fuerza del Pueblo y aliados, Vidal Potentini, anunció que someterá un recurso ante Tribunal Constitucional contra el TSE, siendo esta la séptima instancia que iría a los tribunales por parte las corrientes de la Alianza Rescate RD (pro-Vidal Potentini) y los perremeístas y aliados (pro-López) consecuencia del proceso eleccionario del Card.