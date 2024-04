Wesley Vincent Carmona alias “El Dotolcito” aprovechó la oportunidad del juicio para pedirle perdón a la familia del joven Joshua Omar Fernández, quien murió de un disparo en la cabeza durante un asalto cuando salía de la discoteca Kiss Bar, ubicada en el Ensanche Naco.



La madrugada de hoy las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyeron el juicio de fondo donde condenarían o descargarían a El Dotorcito, a Luis Brito Troncoso “Luisito” y a Alison de Jesús “Chiquito”.



Antes de la lectura del dispositivo de la sentencia, “El Dotolcito” pidió perdón a la familia del joven Joshua Omar Fernández y su familia por no llevarse de consejos.



“Yo no tengo corazón para hacerle daño a nadie. Yo confío en Dios y en ustedes que si me van hacer una condena, que sea una justicia justa y real, que no sea una justicia por una presión social o un caso mediático”, manifestó ante las juezas.



El Ministerio Público solicitó condenar a 30 años de prisión a Vincent Carmona (El Dotolcito), mientras que para De Jesús Pérez, (Chiquito) y Brito Troncoso (Luisito), pidió que fueran sentenciados a 40 años de prisión.



Este caso que duró en los tribunales un año y ocho días, luego de que el pasado 16 de abril del año 2023, el jovencito Joshua Omar Fernández murió de un disparo en la cabeza, durante un asalto cuando salía de una discoteca en el Distrito Nacional.



Un mes después de que ocurrió la tragedia, fue arrestado “El Dotolcito”, acusado de organizar el atraco contra varios jóvenes en el parqueo de la discoteca donde resultó muerto el joven Joshua.



De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones señalan a Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y a Luis Alberto Brito Troncoso, como los responsables de ejecutar el asalto donde resultó muerto el joven.

La sentencia se leía en la madrugada de hoy

Al cierre de esta edición, el tribunal compuesto por las juezas Claribel Nivar, Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, pasadas las 1:15 de la madrugada de hoy, leían el dispositivo de la sentencia en el que narraban cómo ocurrieron los hechos de la tragedia, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público.