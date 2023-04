El exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró manifestó que el Consejo del Poder Judicial lo destituyó mediante una resolución basada en injurias y calumnias, así como en completa violación a todos sus derechos fundamentales y con aplicación retroactiva de normas.



Sostuvo que la decisión del órgano judicial fue con el objetivo de satisfacer las presiones de un sector del Ministerio Público y la realidad del momento, con su propósito de seguir alimentando el circo y conseguir views y likes.



El exjuzgador del Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dijo que está consciente de que se trata de una decisión que es recurrible y revocable, pues no tiene autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, la cual va apelar. “Quienes me conocen y han seguido mi trayectoria a lo interno del Poder Judicial, saben que mi formación personal no me permiten ser parte de actos contrario a la ley, la ética y la moral”, expresó.



Precisó que la comunicación tiene como propósito responder al juicio mediático que se ha hecho a un proceso disciplinario. “Defender mi honor y buen nombre y el de mi familia, a la cual me debo con todo mi ser, es un derecho”, resaltó.



Indicó que no está opuesto a ser investigado penalmente, pues no tiene nada que esconder ni que temer.

“A lo que estoy completamente opuesto, es a que cualquier persona sin importar raza, color e ideología, sea procesada fuera de todas las garantías constitucionales, y que se le condene sin pruebas”, añadió.



Advirtió a la comunidad jurídica nacional a estar atenta a los verdaderos propósitos que se persiguen con su destitución y publicidad morbosa de la misma.



Apuntó que con la medida se busca amedrentar y adoctrinar a todos los juzgadores instaurando así una dictadura judicial al servicio de un sector del Ministerio Público.



Consoró indicó que su persecución se inició el 7 de junio del año 2022, exactamente un día después de haber dictado el auto de no ha lugar, del denominado caso de Los Tres Brazos.