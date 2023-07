El proceso judicial seguido al exjefe de seguridad del presidente Danilo Medina y a los otros imputados en el caso denominado Coral pasó a juicio de fondo.



La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó ayer la apertura a esta última etapa del proceso en un tribunal de primera instancia.



En esta nueva etapa (juicio de fondo) podrían pasar dos cosas: se termina con una sentencia condenatoria en caso de que el o los jueces (si el tribunal es colegiado), admite la acusación y en consecuencia las pruebas, y declara culpable a los imputados.



O un dictamen de una sentencia absolutoria en caso de no haber sido probada la acusación de corrupción administrativa con las pruebas, y en consecuencia declare a los imputados no culpables.



También se podría dar la posibilidad de que el tribunal determine la culpabilidad de algunos de los imputados y descarte a otros.



¿Quién es Adán Cáceres?



Adán Cáceres Silvestre era director del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) cuando Danilo Medina fue presidente de la República.



De acuerdo con el Ministerio Público, el militar lideró un entramado de corrupción que operó en el Cusep, Cestur y en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), mediante el cual defraudaron al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.



La magistrada Rivas envió a juicio de fondo a los imputados al entender que la acusación presentada por la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción (Pepca) cumplió con el debido proceso y que hay elementos que deben ser analizados en un juicio final.



El procurador adjunto Wilson Camacho definió como “una victoria contundente de este Ministerio Público” la decisión de un tribunal de acoger más de 3,200 pruebas aportadas por los fiscales. “El tribunal rechazó todos los incidentes de las defensas y envió a juicio a todos los acusados presentados por el Ministerio Público. Acogió en su totalidad la calificación jurídica que el Ministerio Público presentó ante estos hechos, y además acogió aproximadamente el 99.99 por ciento de las pruebas presentadas por el Ministerio Público”, dijo Camacho.



Abogados del Estado



Al concluir la audiencia que se extendió durante seis horas, la magistrada Rivas se refirió a las querellas presentadas por el Estado dominicano a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) y la Fundación Alfredo Nobel. Sobre los abogados del Estado, la jueza reconoció la facultad que tiene el presidente de la República para designar abogados que representen al Estado en casos de corrupción porque la facultad de querellante y actor civil en un proceso está amparada por las leyes que rigen la materia. Al referirse a la Fundación Alfredo Nobel, la jueza declaró inadmisible la acción civil de la Fundación Alfredo Nobel, la cual se querelló contra 12 acusados.



Cuatros empresas quedan preliminar



En este proceso judicial, también están imputadas personas jurídicas. Hay cuatro empresas que no fueron enviadas a juicio de fondo y fueron separadas de los demás imputados. Se trata de S.O.S Carretera S.R.L., S.S.A Corporation S.R.L, Meijo Comercial, E.I.R.L y Optumus E.I.R.L. La jueza explicó que tomó esa decisión porque el Ministerio Público no presentó actos conclusivos sobre ellos. Rivas dijo que se notificará a las partes para que en una audiencia preliminar se concluya con el procedimiento contra las empresas.

Jueza rechaza recurso de oposición de imputados

Durante la audiencia preliminar de ayer del caso Coral, algunas defensas de los imputados presentaron al tribunal un recurso de oposición sobre el nombre de la operación judicial.



La jueza Yanibet Rivas rechazó la solicitud alegando que Coral es el nombre de la investigación del Ministerio Público y no aduce a ninguno de los encargados. Además de Adán Cáceres Silvestre, quien era director del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), también fueron enviados a juicio de fondo Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.



En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, fueron enviados a la etapa final del proceso, el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón. También figuran Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Guzmán y Esmeralda Ortega.