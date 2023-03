Email it

Pese a que las últimas sentencias judiciales se han convertido en reveses para el Ministerio Público, este órgano persecutor del Estado aún se mantiene con credibilidad y sigue fortaleciendo su trabajo e independencia, consideran actores de la sociedad civil.



Al ser consultado, a propósito de que este jueves se celebra el Día Nacional del Ministerio Público, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó que el ente investigador está viviendo un proceso de transformación interna sobre la base de lo que establece su ley orgánica.



“Creo que el Ministerio Público va encaminándose a lo que sería eventualmente el fortalecimiento de la carrera y en todo lo que tienen que ver con el fortalecimiento de su independencia funcional”, indicó Servio Tulio Castaños Guzmán al conversar con elCaribe.



Castaños Guzmán es uno de los que apoyan el discurso que pronunció la procuradora Miriam Germán el pasado martes al rendir cuentas sobre las ejecutorias del año pasado, en el que defendió su gestión, los casos que han llevado a la Justicia, así como también las investigaciones que tienen en curso.



Buen equipo



Para Francisco -Pancho– Álvarez, miembro de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana, el Ministerio Público tienen un equipo comprometido en la lucha contra la corrupción y destacó el trabajo de Germán, sus procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, como también la labor de la fiscal Mirna Ortiz.



“El Ministerio Público alcanza ese día con la presencia de un equipo encabezado por una mujer íntegra y capaz como Miriam Germán Brito”, expresó Álvarez, quien entiende que la persecución de la corrupción es compleja y a veces es difícil encontrar las evidencias que puedan satisfacer la suficiencia probatoria que exigen los jueces en su deber de garantizar la presunción de inocencia.



Cree que si algunos casos se caen por esa razón, esto no debe desestimular la continuidad de la persecución contra aquellos contra los cuales sí hay pruebas suficientes. “Y el Ministerio Público debe seguir adelante, ejerciendo su derecho a recurrir cualquier decisión con la que no esté de acuerdo y la sociedad no puede perder las esperanzas de que se alcanzarán sanciones contra la mayoría de los responsables con decisiones sustentadas en las pruebas correspondientes”, expuso. Precisó que es muy importante el seguimiento constante de la ciudadanía a estos casos.

Dice hay rezago lucha contra la corrupción

De su lado, Trajano Potentini, presidente Fundación Justicia y Transparencia, piensa que el Ministerio Público sigue gozando de buena imagen debido al peso y trayectoria de la procuradora Germán y el esfuerzo de su equipo. “Mantienen credibilidad, porque se entiende que están haciendo un trabajo sincero”, expresó. Sin embargo, segpu su consideración, hay un rezago importante en la lucha contra la corrupción.