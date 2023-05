El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez informa que depositó en el tribunal 1,046 pruebas con las que demostrarían que no encabezó la supuesta red de corrupción administrativa cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República.



El documento de 2,952 páginas contiene 955 pruebas documentales, 17 audiovisuales, 6 periciales, 68 testimoniales, con las cuales, de acuerdo con la barra de defensa del exfuncionario, “desmontan el arbitrario e ilegal plan de venganza del Ministerio Público”.



El material fue depositado en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside el juez Amauri Martínez, el cual conoce el proceso judicial en contra de Rodríguez y los demás implicados en el caso Medusa.



Los abogados de Jean Alain acusan a la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) de “ocultar pruebas, cometer actos reñidos con las normas penales y disciplinarias, y de amenazar a decenas de personas para que, en calidad de testigos se abstengan de suministrar documentos a favorecer al exprocurador”.



La defensa del exfuncionario, compuesta por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas, indica que además ha tenido que enfrentar varios obstáculos en este proceso judicial.



Entre ellos destaca que el juez Amauri Martínez luego de ordenar la entrega de pruebas documentales físicas al exprocurador, se contradijo al establecer que se entregara un disco duro defectuoso con millones de páginas y que además incluía cuantiosas pruebas vinculadas a otros sonados casos de corrupción, como Pulpo y Coral.



“Todo esto con el deliberado propósito de imposibilitar no solo la concentración del estudio correspondiente al ex procurador, sino también, dispersar la capacidad de respuesta con miles de archivos ajenos a la litis que nos ocupa, lo cual debilitó en buena parte, la tarea de preparar defensa efectiva en escasos meses”, destaca el consejo de defensa en un comunicado.



“Nuestra defensa se ha concentrado en demostrar que Jean Alain Rodríguez no se ha enriquecido y que su patrimonio es muy similar al que tenía en el año 2012, antes de ejercer funciones públicas”, dice la misiva.