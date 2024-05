La defensa del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, volvió a presentar una serie de documentos ante el tribunal, que según ella, desmienten las acusaciones del Ministerio Público.



Ayer, los abogados del ex funcionario contrarrestaron las pruebas del órgano persecutor durante la audiencia preliminar del caso Medusa, desarrollada en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside el juez Amauri Martínez.



Los abogados de Jean Alain presentaron ante el tribunal documentos que supuestamente demuestran que los nombres registrados en Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), presentado como pruebas por el Ministerio Público, todos no son del exprocurador general de la República.



Explicaron que los 113 registros que presentó el órgano acusador, solo 31 son a nombre de Jean Alain, los cuales “no fueron registrados durante su gestión frente a la Procuraduría General de la República”.



Indicaron que de los 82 nombres comerciales registrados restantes, el exprocurador solo fungió como gestor. “El hecho de servir como gestor, eso no lo hace propietario”, sostuvo una jurista durante su participación.



Otras de las pruebas que replicó la defensa del exfuncionario son las cuentas bancarias que le fueron embargadas a Jean Alain. Los abogados presentaron movimientos bancarios donde “en algunas de las cuentas siquiera estuvieron movimientos bancarios”.



La defensa también argumentó que una de esas cuentas bancarias correspondía a la cuenta de nómina de Jean Alain Rodríguez.



La barra de defensa de Rodríguez también desmintió que los pagos realizados entre implicados en el caso Medusa, se tratara de pagos de sobornos, sino que dicho depósito era por pago de nómina.