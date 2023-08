El descubrimiento de una supuesta red de corrupción que operaba dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), demuestra una vez más que este tipo de delito llega a todos los niveles del Estado.



De acuerdo con las autoridades, la red tenía integrantes que trabajaban en el principal Centro de Atención al Ciudadano de la Procuraduría General de la República, ubicado en Malecón Center, donde se emiten las certificaciones de no antecedentes penales. Algunos de estos implicados llevan más de 10 años trabajando en la institución persecutora.



El modus operandi de la alegada red, desmantelada mediante la operación Gavilán, consistía en que fiscales, empleados administrativos de la Procuraduría y policías, borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales.



Este sistema de corrupción que funciona dentro de la Procuraduría General República, llegó a prestar servicios a implicados de otros casos sonoros como la estructura criminal, que supuestamente se dedicaba al narcotráfico y al crimen organizado, desmantelada mediante la operación Halcón IV.



Ambiórix Pimentel García, conocido como “La J”, quien fue apresado en la operación Halcón e identificado como la persona que amenazó a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, fue uno de los beneficiados con la eliminación de “fichas” que presuntamente realizaba la red que operaba dentro de la Procuraduría.



Hasta el momento solo hay 12 detenidos, que se encuentran en la cárcel de Ciudad Nueva del Distrito Nacional. Ahora procede que el Ministerio Público, dentro de 48 horas, deposite la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en la Secretaria de Atención Permanente del Distrito Nacional.



La fiscal del Distrito, Rosalba Ramos, reveló ayer que hay personas “de su entorno laboral” involucradas en la operación Gavilán.



“Para nosotros es una situación que nos entristece porque hay personas allegadas del entorno laboral que están involucradas en el proceso, pero también es una muestra de fortaleza de la institución el hecho de que se están haciendo las investigaciones como corresponde”, afirmó.



Ramos, quien aclaró que antes de salir a luz púbica la operación Gavilán no tenía conocimiento del caso, dijo que es la Pepca es quien lleva a cabo el caso, no la Fiscalía.



Durante su asistencia a la rendición de cuentas de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, la fiscal no especificó la cantidad de detenidos.