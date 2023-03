Uno de los abogados de varias de las personas que se querellaron contra Jairo González por supuestamente estafarlos en el negocio de las criptomonedas, aseguró ayer que la defensa del imputado busca entorpecer el proceso.



Esto así porque ayer se aplazó por tercera ocasión consecutiva la audiencia de medida de coerción a solicitud de los abogados del imputado. El juez Rigoberto Sena fijó la vista para el viernes 10 a los fines de que la defensa tome conocimiento de un CD que contiene información de la Superintendencia de Valores y de una autorización judicial para la inspección del lugar donde fue arrestado.



Para el abogado Enmanuel Rivera Rodríguez, quien representa a varias de las víctimas, lo que busca González es entorpecer el proceso, pues los tres aplazamientos de la audiencia se han realizado a petición de su abogado.



“Entendemos que él a lo que está jugando es a que las víctimas, los querellantes, pierdan interés en el caso. Se está haciendo una victimización secundaria con el retardo del proceso”, sostuvo al hablar con la prensa.



“Nosotros nos opusimos (al aplazamiento de ayer) porque la primera audiencia fue el 15 de febrero, el abogado solicitó un aplazamiento para preparar sus medios de defensa… el 23 de febrero, el abogado pidió otro aplazamiento”, explicó.



Mientras que el abogado de González, Okensy Contreras, aseguró que no están utilizando tácticas dilatorias, sino que no se puede conocer un proceso “lleno de mentiras”. “Desde el día cero nosotros venimos preparados para conocer el proceso, ahora bien, no podemos conocer un proceso lleno de mentiras, diciendo que existen órdenes de allanamiento que no existen. El juez dijo que presenten la autorización judicial porque ellos penetraron a una casa y se llevaron documentos y vehículos”, sostuvo.

Imputado se encuentra tranquilo, dice abogado

Al ser abordado por periodistas, el abogado Contreras indicó que el imputado está tranquilo porque se le están garantizando sus derechos. Jairo Gónzalez fue arrestado el 13 de febrero. Desde entonces permanece detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de que se conozca la audiencia. Más de cien personas se querellaron en su contra.