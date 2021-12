Dice MP procura que casos estén acorde al debido proceso

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, manifestó ayer que en las investigaciones penales del Ministerio Público no puede haber paños tibios ni maltratos, sino que se debe procurar, en el marco del debido proceso, que jueces independientes e imparciales determinen la responsabilidad penal de quienes se apropien ilícitamente de los recursos públicos.



“El MP debe ser un celoso guardián de la cosa pública y no puede tener amigos ni enemigos, para traducir a la acción de la justicia penal a quienes traicionen la confianza depositada para ejercer una función pública”, expresó en momentos en que han sometido a la justicia a 48 personas entre los cinco casos por corrupción llevados a los tribunales.

Sobre las afirmaciones que se han dicho de que supuestamente se ha utilizado la justicia para perseguir políticamente a funcionarios de la pasada Administración, Germán Brito calificó como inaceptable este tipo de actos.

La jefa del Ministerio Público aseguró que el presidente Luis Abinader nunca ha pretendido conducirla en nada, y que tampoco ha recibido del mandatario “un recado”.

“No me ha comunicado ningún interés suyo”, dijo, y agregó que “ahora hay un presidente que no quiere intervenir ni interviene en el Ministerio Público y una procurada que no tiene aspiración de colocarse a los pies de nadie”.

“Es inaceptable que la persecución penal pueda ser instrumentalizada para neutralizar a los perdedores en una contienda política o garantizar la impunidad de los hechos delictivos cometidos por los funcionarios en ejercicio”, manifestó durante su disertación ante los miembros de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).

Fue clara en decir que el órgano judicial que dirige está expuesto a la crítica social por la propia naturaleza de sus funciones y carga el estigma de errores pasados, por lo que, agregó, el primer reto que debieron afrontar es la restauración de la confianza pública sin dejarse arrastrar por el populismo penal.

Germán Brito agregó que otro de los desafíos más difíciles ha sido la persecución de la corrupción administrativa porque suele estar signada por la crítica de la presunta persecución partidista.

No olvidan otros casos

Germán Brito manifestó que se ha procurado cumplir con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado, sin obviar la atención debida a los casos ordinarios.

En cuanto a la tan enarbolada independencia del Ministerio Público, sostuvo que la autonomía del mismo no deja espacio para instrucciones o interferencias del Poder Ejecutivo en la dirección de la investigación penal y el ejercicio de la acción pública.

Dijo que se puede hacer una reforma con la participación de todos los organismos del sistema en pos de establecer que la independencia del Ministerio Público no responda a una coincidencia del momento.

Herrera destaca trabajo de procuradora Germán

Previo a la ponencia de la magistrada Germán Brito, el presidente de AMCHAMDR, Roberto Herrera, destacó que la seguridad jurídica es un pilar fundamental de la competitividad y un factor clave para atraer inversiones al país, ya que incide en la transparencia, eficiencia en la Administración pública y fortalecimiento institucional. Afirmó que con la integración de Germán Brito al frente del Ministerio Público se cumple el anhelo de tener una administración de justicia independiente, que resulta vital para el desarrollo democrático y económico.