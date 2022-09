El abogado de uno de los imputados de pertenecer a la red de trata y explotación sexual denominada Cattelya aseguró ayer que el Ministerio Público no tiene víctimas que presentar para sustentar el caso en los tribunales, luego de que ninguna se presentará para realizar un anticipo de pruebas.



Al hablar con la prensa, el jurista Wilkin Sánchez Aguasvivas, defensor del procesado Melvin Valentín Peguero, explicó que ayer se tenía previsto ante un tribunal realizar un anticipo de pruebas consistente en entrevista a las víctimas de la red mediante circuito cerrado, pero que nadie acudió.



“No existen las supuestas víctimas, de 80 bajaron a 22, después bajaron a cinco, y de esas cinco no comparecieron… El Ministerio Público hoy en día no tiene víctimas en el caso Cattelya”, indicó.



Sánchez Aguasvivas precisó que ante la situación pidieron al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dejar sin efecto este procedimiento, solicitud que según dijo, fue acogida por el tribunal.



“Lo que significa que el expediente del Ministerio Público queda absolutamente vacío”, aseguró el jurista que también dijo que no se llegó a realizar ni una sola entrevista a las víctimas, cuya grabación sería presentada como prueba más adelante. El pasado lunes, la jueza Kenya Romero impuso diferentes medidas de coerción a los 21 imputados en este proceso judicial.