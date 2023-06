El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 y a 15 años de prisión a los implicados en la muerte del joven David de los Santos, que estaba detenido en un cuartel policial.



Las jueces que conforman el tribunal dictaron 30 años a Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, por incurrir en actos de tortura y barbarie al propinarle una golpiza a David de los Santos Correa en una celda del destacamento del ensanche Naco, de la capital, la noche del 27 de abril del 2022, tras su apresamiento en la plaza Ágora Mall.



Asimismo, el tribunal que preside la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, condenó a 15 años de prisión al segundo teniente de la Policía Germán García de la Cruz y al cabo Alfonso Decena Hernández, por su omisión ante la comisión del crimen, en calidad de coautores, en violación de los artículos 303-4 y el 295 del Código Penal Dominicano, que castigan actos de tortura, barbarie y el homicidio.



Estos fueron sentenciados por permitir que los tres presos señalados como autores materiales golpearan al detenido bajo su custodia, acción que grabaron con sus celulares, en lugar de protegerlo, como ordenan los artículos 189 y 198 del Código Penal Dominicano, como por igual el artículo 153 de Ley Orgánica 590 que regula las funciones de la Policía Nacional.



Najayo y Operaciones especiales



Los dos policías cumplirán la pena de 15 años en la cárcel policial del Centro de Operaciones Especiales que funciona en el sector de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, en tanto que los civiles fueron enviados al Centro de Corrección Najayo Hombres, en San Cristóbal.



En el caso del capitán de la Policía Domingo Alberto Rodríguez y el raso Sari Manuel González García, que fueron quienes recibieron a David de los Santos en el destacamento Naco, tras su arresto en Ágora Mall, el tribunal ordenó su libertad inmediata por no encontrarse presentes en el destacamento en la madrugada del 28 de abril, en que ocurrieron los hechos.



Mientras que fueron absueltos los imputados Ambriori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz, al no haber sido probada la acusación.



El tribunal también rechazó la acción civil en contra de los terceros civilmente demandados la entidad Landmark Realty Corp (Centro comercial Ágora Mall), Parcos S. A.S (Senses Sun Glasses and Accesories), Pamela Leticia Vásquez Crucel, y Yesenia Altagracia Mejía Santos, por no concurrir respecto de estos, los elementos de la responsabilidad civil.