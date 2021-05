Dos exsenadores son testigos hoy de Rondón en el caso Odebrecht

El empresario Ángel Rondón Rijo, imputado en el juicio por los sobornos de Odebrecht, continúa este lunes presentando sus testigos a cargos.



La semana pasada ocho testigos, entre ellos pasados senadores,

fueron llevados a estrado, para hoy serán 15.

Con los testigos, ángel Rondón Rijo quiere demostrar ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que en su función de representante comercial de la constructora Odebrecht no entregó sobornos a funcionarios y legisladores a cambio de adjudicaciones de obras públicas en el país.

Los testigos que Rondón Rijo presentará este lunes son Dionis Sánchez, actual senador por Pedernales; los exsenadores Félix Vásquez, (Sánchez Ramírez) y Charlie Mariotti (Monte Plata), quien además es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La lista continúa con los exdiputados Marino Collante, Jorge Frías, José Santana Suriel y Cristian Paredes.

Además, los antiguos alcaldes y exlegisladores Alfredo Martínez y René Polanco; como también el exdiputado Ramón Núñez Pérez.

Debe presentarse también, el actual subdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Aquías Guzmán, entre otros.

En la audiencia del pasado jueves, varios testigos de Rondón dijeron que ni la constructora brasileña ni su representante (cuya función la ejercía el acusado) influían en el proceso de adjudicación de obras públicas ni tampoco en la aprobación de los contratos.

Francis Vargas, quien fue senador entre el 2006 y el 2016 y pertenecía a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, indicó que no intervenían en las decisiones que tomaba el Senado, las empresas que figuraban en los contratos, como el caso de Odebrecht, ni tampoco sus representantes.

Por la misma línea atestiguó Frank Matos, exmiembro del Comité de Licitación del Ministerio de Obras Públicas (2007-2012), quien aseguró que Odebrecht no participaba en el comité para la adjudicaron de obras, como tampoco su representante.

Esto fue secundado por Luis Placeres Peña, también pasado miembro del referido comité, quien igualmente expresó que la multinacional no interfirió en la adjudicación de obras públicas.

Dijo, además, que el imputado Víctor Díaz Rúa, ministro de Obras Públicas en ese tiempo, no participaba del comité ni incidía en las decisiones.