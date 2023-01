La audiencia preliminar del caso Coral quedó ayer suspendida sin fecha debido a la recusación que presentó la defensa de dos imputados contra la jueza, una acción que el Ministerio Público considera como una táctica dilatoria.



El proceso, que se vio dilatado por problemas de salud de una de las imputadas, ahora se retrasará aun más, pues la recusación presentada contra la jueza Yanibet Rivas tardará unos cuantos días para decidirse.



El abogado Waldo Paulino, defensor de los imputados Boanerges Batista y Franklin Mata Flores, fue quien presentó la objeción para que la magistrada sea apartada del caso, al considerar que no ha llevado el proceso como se debe.



Lo que pasó en la audiencia



Esto sucedió luego de que Rivas ordenó que el proceso contra la imputada Rosa Antonia Disla se conozca aparte de los demás acusados debido a las complicaciones que ha presentado, y se siguiera conociendo la preliminar.



La decisión no fue bien vista por el jurista Paulino, que dijo había solicitado en otras audiencias que se apartara del caso a dos empresas acusadas, petición que fue rechazada por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. “Cuando uno le ha hecho pedimentos de ley, los ha negado todos”, dijo el togado.



Para la fiscal anticorrupción Mirna Ortiz esto no es más que para retrasar el proceso y luego alegar que a los imputados se le debes variar la prisión preventiva cuando se cumplan los 18 meses que establece como tope la norma procesal para esta medida de coerción.



“Como no consiguen el aplazamiento, entonces el abogado decide recusar como estrategia para lograr el objetivo que desde un principio se vienen trazando, que no es más que la suspensión de la audiencia y dar largas al conocimiento de este proceso”, expuso Ortiz al hablar con la prensa.

Dice que el objetivo claro es dilatar el proceso

La fiscal aseguró que era de esperarse la actitud de la defensa porque, dijo, los tribunales les ha dicho a estos imputados en diversas ocasiones que a los 18 meses de la prisión preventiva se van para sus casas. “Es fácil esperar que lleguen los 18 meses y pedir el cese de la prisión preventiva, ese es el objetivo final que tiene que verse detrás de todas estas suspensiones”, manifestó.