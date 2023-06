El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó para el 28 de junio la continuación del juicio seguido al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés, por la muerte del comunicador Manuel Duncan.



En la audiencia del caso ocurrido hace diez meses, se escuchó a varios testigos del incidente en el cual Comprés siguió y disparó contra el comunicador, en tanto que se dictó orden de conducencia contra otros que no se presentaron al tribunal.



Margot de las Mercedes Duncan, madre de la víctima, pide que todo el peso de la ley recaiga sobre el vicealmirante Alburquerque Comprés.



Ayer fue la primera audiencia del juicio seguido por el hecho ocurrido en agosto del año pasado.

El expresidente de la DNCD fue captado por una cámara de seguridad propinando los disparos que terminaron quitándole la vida al animador deportivo, Manuel Duncan. Esto a raíz de que ambos sostuvieron un altercado en un establecimiento de comida rápida.



El arma homicida no fue encontrada por el Ministerio Público por lo que afirman que este la desapareció.

“El arma de fuego no aparece, no se sabe dónde está. Parece ser que la tiraron en una fosa muy profunda o al mar”, expresó a la prensa el abogado de la familia del comunicador en la etapa preliminar del caso.