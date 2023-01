Email it

A más de un año de haberse dictado sentencia por los sobornos de Odebrecht, aún el caso no ha superado el proceso de apelación, debido a varias situaciones, entre ellas los procedimientos rutinarios y varios aplazamientos.



Será el próximo lunes, cuando los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional intentarán por cuarta vez empezar con el caso, pues ayer tuvieron que suspender la vista porque los fiscales anticorrupción pidieron un aplazamiento para poder asistir a la audiencia preliminar del caso Pulpo, que está en fase final.



Cuando los magistrados Pedro Rivera, Daniel Nolasco y Nancy Joaquín se disponían a arrancar con el proceso, la fiscal Mirna Ortiz solicitó que la audiencia durara una hora o fuera aplazada.



Ante la solicitud, el tribunal se puso de acuerdo con las partes, y aplazó la vista para el lunes. También, ordenó que el caso siga el martes y jueves próximos.



Los recursos



Lo que el tribunal conocerá el próximo lunes son los recursos de apelación que interpusieron el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, los dos únicos condenados a ocho y cinco años de prisión, respectivamente, quienes buscan que se revoque esta sentencia.



Por igual, conocerán la objeción que presentó el Ministerio Público contra la condena de Díaz Rúa, en busca de que se le aumente a 10 años de reclusión, y el descargo emitido a favor del abogado Conrado Pittaluga, para quien piden siete años de prisión. El órgano acusador no recurrió contra Rondón.



Fue en octubre del 2021, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la sentencia recurrida, en la que también descargó a otros tres procesados, que quedaron fuera del caso cuando el Ministerio Público no apeló su absolución.



En enero del 2022, se terminaron de presentar los recursos de apelación. Debido a los trámites que conlleva trasladar y cotejar el expediente y otros documentos de un juzgado de primera instancia a uno de alzada, y luego apoderar a un tribunal, tomó tiempo.



La primera fecha para iniciar la apelación se fijó para el 13 de junio del año pasado. Ese día la audiencia se suspendió para que las partes que propusieron testigos lo citen debidamente.



Luego, el 4 de julio, la vista fue nuevamente suspendida sin fecha, debido a un recurso que habían depositado varias empresas implicadas en el caso. Resuelta esta parte, se fijó la audiencia para ayer, que también fue aplazada.

Confían en que tendrán ganancia de causa

El lunes, entonces, se espera que empiece el proceso, en que el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, se ha mostrado confiado. Camacho está seguro que la Corte le aumentará la pena a Díaz Rúa y condenará a Pittaluga. Así de seguros están estos imputados y Ángel Rondón de que sus recursos prosperarán. Pero solo una parte tendrá ganancia de causa.