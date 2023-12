El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó ayer al exprocurador de la República Dominicana Jean Alain Rodríguez, a su esposa y a sus hijos por las imputaciones de corrupción que le hace el Ministerio Público en el caso Medusa.



Rodríguez y su familia no podrán ingresar a Estados Unidos debido a esta sanción.



Como cada año, con motivo al Día Internacional de Corrupción, EE.UU. anunció que está tomando medidas para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos en todo el mundo y que está designando a más de 30 personas de conformidad con la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2023 (Div. K, P.L. 117-328), según lo dispuesto por las Asignaciones Continuas.



En tanto que el Departamento del Tesoro está designando a dos personas y 44 entidades de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, implementando la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos.



“De conformidad con la Sección 7031(c), el Departamento de Estado está designando públicamente a Jean Alain Rodríguez por su participación en corrupción significativa. Principalmente al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura financiados por el estado e instituciones gubernamentales”, refiere el comunicado emitido por la embajada americana en Santo Domingo.



Explica que el artículo 7031(c) establece que en los casos en que exista información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros están involucrados en actos significativos de corrupción o en una violación grave de los derechos humanos, esas personas y sus familiares inmediatos generalmente no son elegibles para ingresar a esa nación.