Santo Domingo.- La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos informó que solo el 8% de los casos de conflicto que llegan a esa demarcación van a juicio. Y que alrededor del 85 por ciento se resuelve a través del diálogo.

La magistrada Ramos quien lleva 5 años como fiscal titular del Distrito Nacional afirmó que su mayor legado ha sido acercar la fiscalía a la gente.

¨Me manejo en perfil bajo y a puertas abiertas, mi oficina está a la disposición de todos los ciudadanos, sin importar clase social. Hemos querido implementar una justicia más humana, más cerca de la gente, más entendible. A través del dialogo hemos evitado muchos conflictos”, dijo.

Alrededor de 35 mil casos llegan anualmente a la Fiscalía del Distrito, en su mayoría problemas de convivencia social y riñas. La Casa Comunitaria de Justicia ha permitido la solución de muchos casos que no son penales pero podrían derivar en conflictos serios y en juicios.

Con una deficiencia de 30 fiscales, los 120 que actualmente laboran en la Fiscalía del Distrito Nacional, han redoblado esfuerzos para que los casos no se caigan. Cumplen con los plazos establecidos. “Lo ideal es que contemos con unos 150 fiscales como era anteriormente. Esto nos permitiría ser más eficientes, nos toca conciliar, prevenir e investigar, parte fundamental para fortalecer los casos”.

La magistrada Rosalba Ramos aseguró que la fiscalía del Distrito está en su mejor momento. “En los últimos cinco años esa institución ha sido reconocida como la jurisdicción que más allanamientos realiza. Atrapamos al más buscado, tenemos primer lugar en operatividad, primer lugar obteniendo armas blancas. Segundo lugar en armas de fuego, primer y tercer lugar de casos resueltos. Y recientemente fuimos reconocidos por el presidente de la República por los estándares de calidad con los que trabajamos”.

“En estos cinco años he trabajado con bajo perfil mediático, creo que es la mejor manera de llevar un caso. No me gusta referirme a ningún caso hasta que no esté ya finalizada la investigación. Y es que la presunción de inocencia siempre está a favor del imputado, aunque se presente acusación, solo una sentencia determina culpabilidad¨.

La fiscal del Distrito Nacional dice sentirse satisfecha de lograr sentencias ejemplarizadoras en los casos del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera. También en el de Andrea Celea y Yocairi Amarante entre otros.

Rosalba Ramos lleva 17 años en el Ministerio Público 5 de ellos al frente de la fiscalia del Distrito Nacional, período en el cual se convirtió en madre en dos ocasiones, ambas prematuras, debido al estrés que conlleva su cargo. Asegura se siente satisfecha de demostrar a que si se puede realizar una labor en beneficio de los ciudadanos de manera correcta, a pesar de las dificultades.