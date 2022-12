A buen ritmo avanza la audiencia preliminar del caso Pulpo con la presentación de los alegatos de defensa de los imputados, que están en la fase de contestar a las acusaciones que les hace el Ministerio Público.



Ayer, hablaron ante el juez Deiby Peguero los abogados de Pachristy Ramírez Pacheco, ex subdirector jurídico de la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), a quien acusan de integrar, dentro de la entidad, una red de sobornos, desfalco y lavado de activos proveniente de delitos de corrupción.



La red supuestamente era dirigida por Francisco Pagán, exdirector general de la Oisoe, quien habría cometido irregularidades para beneficiar con contratos a Alexis Medina, principal implicado en este caso.



En sus alegatos, la defensa de Ramírez Pacheco indicó que no tenía la influencia necesaria para determinar a quién se le asignaban los contratos con la institución pública como tampoco la modalidad de ellos.



Además, aseguraron que con la acusación presentada por el Ministerio Público se quiso “hacer un daño” al imputado, pues indicaron que no tiene nada ver que los ilícitos que le imputan.



En la audiencia pasada, le tocó el turno a la defensa de Fulvio Cabrera, quien pertenece a la Fundación Tornado Fuerzas Vivas, con la que supuestamente Alexis Medina realizó múltiples operaciones de lavado de activos.



Sus abogados le solicitaron al juez Peguero que dictara auto de no ha lugar a su favor.



También habló ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la defensa del imputado José Idelfonso Correa, que dijo que el Ministerio Público no ha podido demostrar una relación contractual entre este y Alexis.



La audiencia continuará el próximo lunes.