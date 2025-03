Punta Cana.-El estadounidense Joshua Steven Riibe, última persona en ver a Sudiksha Konanki, fue entrevistado el pasado miércoles 12 de marzo por el Ministerio Público.

Konanki, quien es estudiante de medicina en la en la Universidad de Pittsburgh, viajó a la República Dominicana junto a otras cinco compañeras de estudios a disfrutar de sus vacaciones de primavera “spring break”..

La joven fue vista por última vez la madrugada del jueves 6 de marzo en la playa del hotel Riu República, en la La Altagracia.

A continuación interogatorio íntegro

ACTA DE ENTREVISTA.

Siendo las 13:30 horas del día 12 del mes de marzo del año dos mil veinticinco 2025, encontrándonos en la oficina de la Fiscalía de la Unidad de Genero y Violencia Intrafamiliar del Distrito Municipal de Verón, Bávaro, Punta Cana, Municipio de Higüey, provincia La Altagracia, Republica Dominicana. Yo, Luis Omar García, Fiscalizador, al tenor de los previsto por los artículos 7 y 26 del Código Procesal Penal, con la presencia en este lugar del interprete judicial acreditado, señor Andy de León, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No. 028-0051754-8, con domicilio a los fines de sus funciones, en la calle Agustín Guerrero No. 55, sector el Centro del Municipio de Higüey, provincia La Altagracia, lugar donde funciona el Palacio de Justicia y en presencia de las Licdas. Helen Alexandra Peralta Cordero, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No. 402-2314077-9, matricula número 71658-243-16 y Micenis Beatriz Santana Hernández, dominicana, titular de la cedula de identidad y electoral No. 028-0100218-5, matricula No. 53361-123-14, con domicilio en la avenida Alemania, Plaza Palma Real, Busines Center, locales del 8 al 10, Oficina de abogados Guzmán Ariza, Distrito Municipal de Verón, Bávaro, Punta Cana, Municipio de Higüey, provincia La Altagracia, abogados acreditados de la persona entrevistada. He procedido a realizar entrevista al señor Joshua Steven Riibe de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, titular del pasaporte No. 660363888, con domicilio accidental en el Hotel Riu Republica, habitación 2300, y domicilio de residencia en la 1209 Park DR., Rah Rapds, IA-51246, Estados Unidos de América, teléfono celular No. 605-660-5921, correo electrónico [email protected]. Quien está siendo entrevistado en condición de testigo con relación a la desaparición de la Srta. Konanki Sudiksha Chowdary, de nacionalidad hindú, 21 años, titular del pasaporte No. Y8814060, residente en Pensilvania, Estados Unidos de América. Quien desapareció la madrugada del 5-3-2025, mientras de bañaba en la playa del Hotel Riu República, junto al joven conocido por esta como Joshua Steven Riibe.

Le hemos advertido en el idioma inglés al señor Joshua Steven Riibe que la presente entrevista será realizada conforme al proceso penal vigente en la R.D., y que tiene todo el derecho a no responder si así lo entiende, además, que debe suscribirse única y exclusivamente a decir la verdad de lo que vivió, escucho, vio o tuvo conocimiento del hecho. Que la presente entrevista va dirigida en relación con la desaparición de la Srta. Konanki Sudiksha Chowdary, de nacionalidad hindú, 21 años, titular del pasaporte No. Y8814060, residente en Pensilvania, Estados Unidos de América.

¿Cuál es tu nombre y a que te dedicas?

Joshua Steven Riibe, estudiante en la universidad.

¿Qué estudia?

Agrimensura.

¿De Dónde eres?

Iowa, Estado Unidos.

¿Qué haces en RD?

De vacaciones.

¿Cuándo vino al país?

El sábado 1ro. de marzo del 2025.

¿A qué lugar vino de vacaciones?

El Riu Republica.

¿Expliquenos que ha hecho durante sus vacaciones en RD?

He estado compartiendo en el resort con mis amigos, desde que ocurrió el incidente solo he estado en mi habitación y siendo entrevistado.

¿A que incidente usted se refiere?

Desde que se perdió la chica.

¿Cuál chica?

Sadicka.

¿Cómo conociste a la chica?

Mi amigo y yo, estábamos tomando, llegamos de una fiesta, fuimos al Pink lobby, nos presentamos con unas chicas y ahí estaba ella.

¿De que hablaron en el lobby?

No recuerdo, fueron cosas triviales, conversando.

¿Qué hicieron luego?

Fuimos a buscar bebida ya que, no estábamos precisamente en el bar.

¿Qué paso con la chica?

Todos fuimos bar, es decir las chicas y mi amigo.

¿Qué paso luego?

Tomamos bebidas, ordenamos unos shorts, alguien sugirió que fuéramos a la playa, fuimos todos exceptos dos de las chicas.

¿Qué hicieron en la playa?

Yo me quité zapatos y medias, vacié mis bolsillos, me quitó mi camisa, los puse en una silla y me metí al mar.

¿Qué hicieron los demás?

Similar, excepto que dos de las chicas no fueron a nadar.

¿Qué hicieron esas dos chicas?

Se sentaron en la silla de playa.

¿Por qué te acercaste al grupo de chicas?

Estaba con mi amigo y estábamos conociendo gente nueva.

¿Cuáles otras personas el conoció en el hotel?

Conocí mucha gente más de varios lugares.

¿Fue usted a la playa con alguna de las demás personas que usted conoció?

No.

¿Por qué con esas chicas si fuiste a la playa?

No sé, alguien lo sugirió.

¿Qué paso en la playa mientras se bañaban?

Estamos con el agua a nivel de cintura, hablamos y nos besamos un poco.

¿Quiénes se besaron?

Sadicka y yo nos besamos.

¿Cuántas veces había visto usted a Sadicka?

Nunca, la conocí esa noche.

¿De que hablaban en la playa?

Conversando más cosas triviales y no recuerdo.

¿Cómo se llega al momento de los besos?

Cuando íbamos camino a la playa, ella íba dándome besitos en la cara.

¿Qué hicieron luego de los besos en la playa ?

Vino una gran ola y nos pegó a los dos y con el retorno del agua nos arrastró mar adentro.

¿Qué paso luego?

En cuanto pudimos salir a la superficie, tratamos de pedir ayuda, pero, no había nadie.

¿Cuándo usted se refiere a tratamos, a quienes hace referencia?

Sadicka y yo.

¿Qué paso luego?

Yo me estaba cansando, me di cuenta de que ella también se estaba cansando de nadar. He sido salvavida, la agarre y estuve sacándola hacia fuera. La estuve sosteniendo debajo del brazo y nadando para sacarla del agua.

¿Qué paso luego?

Tarde mucho tiempo sacándola, fue difícil, fui salvavida en piscina no en el mar. Estuve tratando de que ella respirara en todo momento, eso no me permitía respirar todo el tiempo y tragué mucha agua, pude haber perdido el conocimiento en varias ocasiones, cuando finalmente pude tocar el suelo en la playa, la puse frente a mí. Entonces ella fue a recoger sus pertenencias ya que, el mar nos había movido. Ella no estaba fuera del agua ya que, nos daba por la rodilla. Ella estaba caminando en ángulo dentro del agua. La última vez que la vi pregunte que, si estaba bien, no escuche su respuesta porque comencé a vomitar toda el agua del mar que me había tragado. Después de vomitar, miré a mi alrededor no vi a nadie, pensé que ella había agarrado sus cosas y se había ido. Me sentí muy mal y cansado, me acosté en una silla de la playa, me dormí porque no podía ir muy lejos, después desperté por el sol y porque me estaban picando los mosquitos, me fui a la habitación de mi amigo a buscar mi teléfono y luego me fui a mi habitación a dormir.

¿Qué pasó con el amigo y las demás chicas?

Yo creo, él me dijo al otro día que él se fue a su habitación y las chicas también se fueron a sus habitaciones.

¿Qué tiempo tiene usted conociendo a su amigo?

Un año y medio más o menos.

¿Han salido en otro momento de vacaciones con su amigo?

Si, una vez fuimos en un pequeño viaje en carretera.

¿No tuvo curiosidad de volver a ver la chica con la cual se besó en la playa?

Esperaba verla al próximo día, pensaba que la iba a ver en el área.

¿Nunca más volvió a verla?

Después que la vi alejarse, mientras caminaba dentro del agua, nunca volví a verla.

¿No escuchó ninguna noticia o información de la chica después de verla por última vez en la playa?

No, estaba durmiendo en la habitación y mi amigo me pregunto si la había visto le dije no, que pensaba que se había ido a su habitación. las amigas de ella le mandaron un texto a mi amigo ya que él, tenía el numero de una de ellas.

¿Usted sabe que decía el texto?

No, nunca lo vi.

¿Cuándo usted regresaba a su país?

Sábado, no recuerdo el día, pero entiendo que era el día 8.

¿Dónde está la chica?

No lo se.

¿Cómo podemos comprobar que todo lo que usted ha dicho se corresponde con la verdad?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Podría usted decirnos que le comento a su amigo Carter Joseph, cuando el pregunto por la chica desaparecida konanki – Sudiksha?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Qué usted opina de la desaparición de Sudiksha?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Sabía o no nadar la joven Sudikscha?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Usted recuerda si la joven Sudikscha hizo algún gesto, grito mientras estaba en el mar?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿En qué momento usted se enteró que la chica estaba desaparecida?

Al mismo día después de que salió el sol, ósea cuando amaneció.

¿Por qué vía usted se entera que la chica desapareció?

Mi amigo me pregunto que si yo sabía donde estaba la chica, yo le dije que pensaba que se había ido a su habitación y, este me dice que ella nunca regreso.

¿Cuál fue su reacción en el momento en que su amigo le dice que la chica nunca regreso a su habitación?

Me sorprendí.

¿Usted informo a las autoridades o al hotel lo que había sucedido con usted y la chica en la playa?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Usted le comento a su amigo lo que había sucedido con usted y la chica en la playa?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Qué tiempo duraron ustedes dentro del agua en la playa?

No estoy seguro, no tenía mi teléfono conmigo.

¿Qué tiempo duraron usted y chica dentro del agua en la playa antes de que le golpeara la ola?

No lo se, no lo recuerdo.

¿Cómo se siente usted con esta situación?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Algo que usted quiera agregar?

A la mañana siguiente, mis amigos fueron a la playa mientras yo hablaba con la gente. Encontraron mis cosas, porque yo nunca las recogí, pero, alguien me había robado mis zapatos y la tarjeta de llave de mi habitación.

¿De que hablaba usted con la gente?

No recuerdo nada.

¿Recuerda usted lo que estaba tomando esa noche?

Si, vodka con seven up, un par de shots de tequila. Las chicas nos consiguieron unos tragos de tequilas rosados y nos los tomamos entre todos.

Esta entrevista al testigo finalizó a las 17:20 horas del día 12 del mes de marzo del año 2025, en presencia de los señores el intérprete judicial acreditado Andy de León, las Licdas. Helen Alexandra Peralta Cordero y Micenis Beatriz Santana Hernández, el señor Joshua Steven Riibe y del suscribiente Licdo. Luis Omar García.

______________________________

Sr. Joshua Steven Riibe.

Entrevistado.

_______________________________

Licdo. Andy de León.

Interprete Judicial.

______________________________________

Licda. Helen Alexandra Peralta Cordero.

Abogada del Entrevistado.

_______________________________________

Licda. Micenis Beatriz Santana Hernández.

Abogada del Entrevistado.

___________________________________

Licdo. Luis Omar García.

Ministerio Público.