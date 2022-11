Email it

El fiscal anticorrupción Wilson Camacho indicó ayer que se encuentran investigando al juez Juan Francisco Rodríguez Consoró por supuestas irregularidades en sus funciones.



El expediente le fue remitido al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por la Inspectoría del Poder Judicial, que abrió un proceso en contra del juez.



El magistrado de primera instancia fue quien en junio pasado dictó auto de no ha lugar a favor de los imputados de la venta irregular del sector Los Tres Brazos, con lo que los liberó de ir a juicio.



Al ser preguntado sobre la investigación, Camacho indicó que hasta ahora la pesquisa arrojó que “hay indicios de que se trata de una estructura”, donde podría haber otras personas implicadas.



“Podría haber otras personas de diferentes naturalezas vinculadas en este tema pero es una investigación abierta y por esa razón no podemos dar más detalles”, manifestó.



Cuando se le preguntó si se trata de un caso de corrupción o vinculado al narcotráfico, Camacho reiteró que no puede revelar los detalles.



“Pero ustedes saben que nos lo investigamos todo y siempre vamos con todo y por todo”, les dijo a los periodistas que lo abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva al salir de una audiencia.



Además del caso antes mencionado, Rodríguez Consoró conoció otros procesos mediáticos.



Uno de ellos fue la medida de coerción al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque, a quien dictó prisión preventiva luego de haber sido imputado por la muerte del comunicador Manuel Taveras Duncan.



El juez se inhibió del caso, pero fue ratificado para conocerlo.



Luego de esto, el magistrado Rodríguez Consoró también se inhibió de conocer otros procesos que llamaron la atención de la prensa.