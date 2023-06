La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito y el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, dispusieron que se investigue el incidente ocurrido el pasado jueves en el que se vieron involucrados varios agentes del orden y una fiscal en Higüey que andaba en un vehículo sin placa y documentos.



Germán Brito instruyó al Inspector General del Ministerio Público, Viterbo Cabral, y a la titular de la Procuraduría Regional de San Pedro de Macorís, Eudyce Fernández, para que hagan la investigación del incidente entre la fiscal Carol Darisel Morla y los uniformados. Mientras que Then también solicitó a los organismos de control interno de la Policía, especialmente la Inspectoría General y Asuntos Internos, a que realicen una investigación para determinar lo sucedido.



Un video grabado por uno de los policías, que fue difundido vía redes sociales y que se volvió viral muestra como ellos ordenaron detener a Darisel Morla por desplazarse en un vehículo marca Sonata, de color gris, sin placa y sin documentos.



Tanto los uniformados como la fiscal optaron por dirigirse al destacamento de la zona. Sin embargo, Darisel Morla se estacionó en la entrada del local, lo que provocó que los agentes le pidieran que moviera el vehículo ya que estaba obstruyendo el paso, a lo que ella se negó.



Tras varios minutos de discusión, la fiscal intentó llamar a una “magistrada” e ingresó al destacamento sin haber movido el vehículo de la entrada, lo que originó que los agentes policiales la sometieran a la obediencia y le colocaran esposas en las manos.



En la grabación se puede ver como uno de los policías finalmente le quitó las llaves del vehículo y procedió a mover el carro de la fiscal, el cual obstruía la entrada del destacamento.



Reacciones



Tras hacerse público el video, los comentarios llovieron como granizos debido a la actitud de la fiscal, quien a pesar de que estaba circulando en un vehículo sin placa y documentos, desobedecía las instrucciones de los agentes policiales.



Durante el transcurso de la mañana del domingo, el mismo video empezó a circular de manera fragmentada, específicamente en la parte en que los agentes intentaban colocarle las esposas.

Esto produjo que las opiniones se dividieran en las redes sociales entre aquellos que vieron los más de ocho minutos que duró la grabación y quienes solo vieron los distintos fragmentos que, de una u otra forma, mostraban el forcejeo entre los agentes y la fiscal.



Sin autorización



Posteriormente, la Fiscalía de Higüey, emitió un comunicado que defendía a su fiscal. “Una unidad de la acción rápida, ultrajó y maltrató a la Licda. Carol Darisel Morla, la cual además de su condición de mujer, Ministerio Público, fue detenida por esta unidad y estos sin importar que ella se identifica y explicarle que venía de trabajar”, reseñó el comunicado, que según una fuente que habló con periodistas de elCaribe, fue emitido sin autorización de la Procuraduría General de la República.



El comunicado continuó su defensa ante la actitud de la fiscal que andaba en un vehículo sin placa y documentos.



“Estos en una actitud amenazante al apuntarles con armas largas y externarles palabras descompuestas, aun así esta decide ir al destacamento policial de esta ciudad de Higüey, al llegar allí en vez de recibir protección como toda ciudadana prosigue la humillación y maltrato hasta el punto de esposarla y negarle la oportunidad de saber el porqué estaba detenida”.



La nota concluyó con que si no hubiese intercedido la magistrada titular Mercedes Santana Rodríguez, nadie hubiera sabido lo que pasaría.



“Ordenando incluso uno de los oficiales que fuera trasladada hacia la cárcel de mujeres de la Malena, si no es por la intervención oportuna de la magistrada titular Mercedes Santana Rodríguez, no se sabe hasta donde los oficiales llegarían con dicha acción”, finaliza el comunicado.



Esperar informe



El director de la Policía Nacional aprovechó para reiterar que los agentes policiales tienen la misión de garantizar las libertades individuales que permitan una convivencia pacífica, el mantenimiento del orden, la protección de los derechos individuales, de los bienes y la vida de los ciudadanos, haciendo cumplir las leyes.



Dijo, además, que las malas actuaciones son inaceptables en las filas de la Policía Nacional. Reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo los controles internos para estar atentos y vigilantes para que las actuaciones de los agentes estén apegadas a la ley.



No obstante, Then garantizó que tan pronto reciba el informe, lo estudiará, para adoptar las medidas de lugar.



En tanto que Germán Brito sostuvo que se realizarán todas las investigaciones para rendir un informe detallado de las circunstancias del hecho.