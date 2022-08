El exprocurador Jean Alain Rodríguez volvió a emitir un comunicado desde la cárcel Najayo, donde guarda prisión por su vinculación con el caso Medusa, y afirmó que no se ha enriquecido ilícitamente, ni ha recibido “un solo peso” o beneficio personal del Estado, como ha establecido el Ministerio Público.



Tildó de retorcida la acusación formal presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en su contra y los demás acusados en este proceso judicial, en donde se indica que el exfuncionario desvió dinero de la Procuraduría para enriquecerse ilícitamente e incluso sustentar sus aspiraciones presidenciales.



En la comunicación, en que da detalles sobre el origen de sus propiedades, dice que actualmente tiene dificultad para costear los honorarios de los abogados que lo defienden en su proceso judicial.



“No me he enriquecido ilícitamente, ni he recibido un solo peso o beneficio personal del Estado. Hoy me veo en dificultad para costear los gastos de mi defensa y he podido sobrevivir por la fe y esperanza de mis abogados”, expresó.



Aseguró que al ingresar al servicio público presentó su declaración jurada de bienes con todos sus justificativos y los valores reales de mercado, el cual, dice, refleja el fruto del ejercicio profesional desarrollado en el sector privado por más de 20 años a favor de prestigiosas empresas del país, junto a su esposa.



Rodríguez, quien tiene poco más de un año en prisión preventiva, dijo que carga con pena anticipada y condena moral.



Además, indicó que durante el proceso penal se escucharán a más de 300 personas admitir que supuestamente incurrieron en algún tipo de violación penal inculpando a alguien “para salvar su propia culpa”. Aseguró que aún hay tiempo de “corregir las distorsiones y culpas ajenas”.