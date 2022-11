El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, que es investigado por supuestas irregularidades en sus funciones, aseguró ayer que la pesquisa en su contra es una “avasallante persecución”, que está basada en “innumerables injurias y calumnias”.



Manifestó que la investigación que abrió el Ministerio Público (MP) se debió a que no falló a su favor cuando dictó auto de no ha lugar a los imputados de la venta irregular del sector Los Tres Brazos, con lo que los liberó de ir a juicio.



“La Pepca, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no a preparar la apelación del caso, conforme al doble grado de jurisdicción acordado por la ley, sino que sale a perseguir al juez que ha juzgado conforme la justicia y los parámetros legalmente establecidos, porque el deseo del Ministerio Público no ha sido satisfecho”, manifestó.

Lo que dijo la Pepca

El martes, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, informó que hasta ahora la pesquisa contra el juez arrojó que “hay indicios de que se trata de una estructura”, donde podría haber otras personas implicadas.



Dos días después, mediante una carta, el magistrado Rodríguez Consoró, cuyas actuaciones también son investigadas por la Inspectoría del Poder Judicial, dijo que durante el ejercicio de sus funciones siempre ha actuado de manera correcta.



“Sepa el país, que durante mi ejercicio en estas dignas funciones de juez, he actuado rectamente, apegado a la Constitución, a la ley, la ética y la moral, que no tengo nada que temer ni nada que esconder, todo lo contrario, exhibo con mucho orgullo todo lo que tengo”, expresó.



El magistrado del Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional afirmó que sus principios son los que le han permitido tener las fuerzas para poner freno “a las extorsiones, los abusos y atropellos de un Ministerio Público ineficiente, inoperante, abusivo, marginador, que alimenta el morbo”.

Dice están en contra de la independencia judicial

A consideración del juez Rodríguez Consoró, el órgano acusador no lo persigue solamente a él, sino a todo el sistema de justicia y la independencia de los jueces. Manifestó que no se opone a que lo investiguen. “Pues soy un servidor judicial, y los jueces recibimos nuestro salario de los impuestos del pueblo y ese solo hecho da el derecho a la sociedad de saber quién administra justicia y si ese servidor es digno del tal función”, sostuvo.