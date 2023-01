Email it

Los dimes y diretes entre el Ministerio Púbico y las defensas del caso Pulpo durante la audiencia preliminar de ayer, provocaron que el juez Deiby Peguero les llamara la atención por “comportarse como adolescentes”, y les advirtiera que es él quien dirige la vista.



Cuando los fiscales estaban replicando los alegatos de los abogados defensores, se usaron palabras y expresiones que originaron roces, por lo que el magistrado del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tuvo que controlar la situación.



Algo que molestó a Alexis Medina, principal implicado en el caso, fue que un fiscal dijera que robó. El imputado se paró de su asiento para reclamar, a lo que el juez le indicó al Ministerio Público que debe comportarse, y al imputado que le tocará el turno de hablar más adelante.



En otro momento, un abogado objetó el discurso del Ministerio Público, lo cual fue acogido por el juez y el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, le manifestó que esto no podía ser ya que en otra audiencia les habían llamado “payasos”, y esa vez no dijo nada.



Ante esto, el juez mandó a todos a hacer silencio, les exigió un comportamiento correcto y les dijo que estaban actuando como adolescentes.



“Después de tres meses (de audiencia) se están comportando como adolescentes. Y se lo estoy diciendo yo que creo que soy el más joven de este salón… El punto es que debería darles vergüenza a todos, porque esto no es comportamiento que debe exhibirse en un tribunal ni frente al país que está observando (vía transmisión) lo que aquí se está realizado”, sostuvo el juez. Les indicó que la normativa le faculta a tomar acciones para mantener el orden cuando las partes estén descontroladas La audiencia sigue hoy.