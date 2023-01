El juez Amauri Martínez ordenó anoche el cese de la prisión preventiva a favor del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, al imponerle prisión domiciliaria y una garantía económica de 50 millones de pesos.



Martínez dio a conocer su decisión cuando faltaban pocos minutos para la 1:00 de la madrugada, luego de que a las 6:15 de la tarde ordenara el cierre de los debates en la audiencia donde se conoció la solicitud de variación de la medida que pesa contra el exprocurador.



Jean Alain Rodríguez, principal imputado por el caso Medusa, tenía 18 meses en prisión preventiva, había pedido al juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, que le permita demostrar su inocencia en libertad como manda la Constitución.



Al agotar un turno durante la audiencia en la que se conocía la solicitud de variación de la prisión preventiva que pesa en su contra, Rodríguez manifestó al magistrado Martínez que no representa un peligro de fuga y que en los 18 meses que tiene en prisión preventiva, su defensa nunca ha retrasado el proceso.



“Yo estoy enfrentando el poderío más grande que se ha visto contra un ser humano en nuestro país. Toda la fuerza de un Ministerio Público está enfocada hacia mí. Es el Poder Ejecutivo, porque no es el Estado, con sede en la México, pero yo tengo la Constitución”, dijo Rodríguez.



Sostuvo que este caso se trata del Estado completo en contra de Jean Alain Rodríguez.

Manifestó que tiene la Constitución de la República en sus manos y que está a su favor.



“La Constitución que dice que yo, usted y todos los que estamos aquí somos dominicanos”, manifestó.

El exprocurador también respondió a los planteamientos de la representante del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, quien afirma que hay tres testigos del caso bajo protección, por amenazas supuestamente hechas por el exprocurador.



“Magistrado, usted no tiene ni un papelito ni lo tendrá, que diga que yo amenacé a ningún testigo”, agregó.



Persiste peligro de fuga



La procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reiteró que persiste el peligro de fuga, debido a que no existen las condiciones para el cese de prisión preventiva del exprocurador general de la República. Señaló que la decisióm del magistrado Martínez será ponderada por el Ministerió Público en las próximas horas.



En la audiencia, Reynoso aseguró que Jean Alain Rodríguez intentó sobornar testigos hasta con un millón de pesos para que no declaren.



En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un volumen de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, que incluyen más de 400 testigos.



La acusación en el caso Medusa fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas..

Dice Jean Alain ofreció un millón a testigo

Durante el conocimiento del cese de la prisión preventiva, Yeni Berenice Reynoso lo acusó de obstruir el proceso judicial de diversas formas, una de ellas ha sido el supuesto ofrecimiento de un millón de pesos al testigo Rainieri Sánchez Medina. Reynoso dijo que ese millón de pesos fue ofrecido con tal de que no declarara en su contra. “En el caso de la testigo Luisa Montana, esta lo visitaba y eso nos llevó a investigar a un abogado de esa barra, porque ya las quejas de obstrucción eran múltiples”, argumentó la titular de la Dirección General de Persecución.