La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional negó anoche la solicitud de fusión de los casos Coral y Coral 5G al considerar que el pedido no era necesario por parte del Ministerio Público.



La magistrada Yanibet Rivas sostuvo que basó su decisión en que el órgano persecutor presentó implícitamente una sola acusación al tribunal en contra de 48 imputados, acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.



También ponderó que la fusión no fue acogida porque otro tribunal no está apoderado de uno de los casos.



“La solicitud del Ministerio Público a juicio de esta ajusticiadora carece de objeto, porque tenemos una acusación. No tenemos nada que fusionar y los hechos y la estructura de esta acusación tienen un solo cuerpo y está todo ya entremezclado”, destacó.



Zacarías Payano, abogado defensor de uno de los imputados, explicó que el Ministerio Público practicó la fusión al presentar la acusación en contra de los 48 imputados, 30 personas físicas y 18 jurídicas.



Otra defensora de los imputados, Wendy Lora, sostuvo que con esta solicitud de fusionar los casos, el órgano persecutor se incidenta su propio proceso. “Lo que ella decidió (la jueza) es que era improcedente el pedido del Ministerio Público porque la fusión la hizo ya el órgano persecutor, cuando presentó una sola acusación en contra de todos los imputados”, manifestó la jurista.



El jurista Waldo Paulino, también defensor, dijo que el 90 % de los casos que lleva el Ministerio Público se le caen por la mala instrumentación con que realizan los expedientes. Después de la decisión de la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, se da inicio a la etapa preliminar de los casos.