La defensa de Alexis Medina continuó ayer con la presentación de sus alegatos ante el juez que conoce la audiencia preliminar del caso Pulpo, a quien le planteó que la acusación del Ministerio Público es nula por carecer de precisión y claridad.



Al magistrado Deiby Peguero, el abogado Carlos Salcedo le dijo que el expediente elaborado por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) es defectuoso pues no hay precisión en cuanto a las acusaciones que hacen en contra de Medina.



“La acusación carece de precisión, claridad, y no tiene una relación circunstanciada de los hechos en tiempo, modo y lugar… El Ministerio Público ha hecho un trabajo pobre, se trata de una acusación defectuosa”, manifestó Salcedo en el segundo día de alegatos.



Al hablar con la prensa, antes de iniciar la audiencia (que se retrasó unas horas), el jurista aseguró que la acusación en contra de Medina se caerá y este será “enviado para su casa”, es decir, que se dictará un no ha lugar a su favor y que no tendría que ir a juicio.



El discurso de ayer se basó en que la acusación no contiene un relato detallado, cierto ni preciso. “Empaquetan todo, como si cuando una acusación se hace usted puede decir, usted está acusado de todo. ¿Pero qué yo hice, qué yo particularmente hice? Si fue directamente, a través de quién, cuál fue mi conducta reprochable”, se cuestionó Salcedo.



Asimismo, indicó que los delitos que le imputa la Pepca a Medina no entran en las conductas establecidas en el Código Penal como tampoco en ninguna otra legislación penal.



En la audiencia pasada, la defensa solicitó al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declararse incompetente al considerar que este proceso debe conocerse en la jurisdicción administrativa y no en la penal. La vista sigue el viernes