La audiencia en la que se reiniciaría la preliminar a los alegados integrantes de una red de narcotráfico que sindican a César Emilio Peralta (el Abusador) no se pudo conocer ayer como se tenía pautado.



Esto debido a que la jueza Franchesca Potentini, apoderada del proceso, presentó una condición de salud que le impidió estar en la audiencia, la cual aplazó para el próximo viernes 29.



La información la dio a conocer un juez sustituto del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que no dio más detalles sobre la salud de Potentini, a quien se le asignó el caso el mes pasado, luego de que la jueza Patricia Padilla fuera apartada del mismo tras ser recusada por el Ministerio Público por emitir juicios de valor sobre el expediente.



Será entonces el próximo viernes cuando Potentini pueda conocer la audiencia preliminar, la cual tendrá que iniciar desde cero, ya que no puede continuar donde se quedó la jueza Padilla.



Al final de la audiencia, Potentini, dirá si el caso va o no a juicio.