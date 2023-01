Las defensas de los imputados en el caso Pulpo comenzaron ayer a presentar ante el juez Deiby Peguero su discurso final, que es el último chance que tienen para convencerlo de que los libre de ir a juicio de fondo.



Durante la audiencia preliminar, los abogados se encuentran refutando la petición que hizo el Ministerio Público de que se dicte auto de apertura a juicio contra los encartados (exceptuando los que llegaron a un acuerdo con los fiscales).



Uno de los primeros que hablaron en la jornada de ayer, fue el abogado de Fernando Rosa, que manifestó que no hay una sola prueba que lo vincule con Alexis Medina, principal implicado, ni con los demás acusados en este proceso por corrupción.



El jurista José Miguel Minier le indicó al magistrado Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que el Ministerio Público no tiene pruebas contra Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).



“Es un discurso vacío, una novela de mal gusto, aquí no han aportado ni una sola prueba… Y así quiere el Ministerio Público que usted dicte apertura a juicio”, expresó.



Su discurso se centró en indicar que los fiscales no presentaron ni un solo cheque, transferencia o conversación telefónica que demuestre que Rosa se alió con Alexis Medina para sustraer dinero del Estado a través de contratos ficticios.



Otra defensa que presentó sus alegatos finales, fue la de Rafael Germosén, excontralor general de la República. Sus abogados indicaron que al exfuncionario no se le puede sindicar un solo acto por corrupción.



Por lo que indicaron que la acusación del Ministerio Público no debería pasar a la siguiente etapa y solicitaron al juez que dicte auto de no ha lugar a favor de Germosén.