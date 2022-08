El abogado Ángel Lockward culpó ayer a la Contraloría General de la República de realizar un “tollo” en cuanto al informe en el que se basó el Ministerio Público para solicitar información financiera de varias personas que están siendo investigadas por presuntos actos de corrupción.



De lo que habla Lockward, quien es uno de los investigados en el proceso en el que también está implicado Donald Guerrero, exministro de Hacienda, es de la comunicación donde se hace constar que el contralor general de la República, Catalino Correa, envió al Ministerio Público el informe, el cual, dice el togado, es nulo.



Precisa que el informe es nulo ya que, durante estos meses, la Contraloría, a través de sus abogados, han manifestado que Correa, “no firmó ese informe, que no lo vio, que no lo tramitó”, y que ahora salen diciendo que este fue debidamente enviado el año pasado por el funcionario al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.



Serie de errores



“El contralor ha ido a siete u ocho procesos y ha dicho que no firmó ese informe, que no lo vio, que no lo tramitó y que no es informe y que no se puede hacer en justicia, eso está depositado en los tribunales, ya eso no se puede cambiar, él sale ahora con esta charada”, dijo Lockward durante una rueda de prensa.



Precisó que la carta enviada al titular de la Pepca tiene una serie de errores que demuestran que se hizo “corriendo” ante las presiones generadas tras haber dicho que este informe era de mérito trámite y definitivo. Una de las incongruencias citadas por Lockward que es que la hoja timbrada usada para enviar la comunicación a la Pepca no es la de la Contraloría, sino de la Unidad Antifraude de la entidad, además de que el sello no está en óptimas condiciones.



Aseguró que trataron de hacer “este mamotreto” hace dos meses y que los abogados de la Contraloría dijeron que era incorrecto y por esto los cancelaron.



Lockward añadió que los “carniceros” de la Contraloría, pusieron en la carta enviada a la Pepca que el informe en cuestión era del 20 de septiembre del 2021 y que “en la prisa se les olvidó que es del 23 de septiembre”.



“Hicieron eso corriendo porque yo le pedí a la magistrada (procuradora) Miriam Germán el 25 de agosto… investigar a la Pepca de cómo le llegó ese documento apócrifo, para que actuará judicialmente en contra de las personas”, sostuvo el jurista.

Dice recibió pagos por sus honorarios

En cuanto a la mención que hace la Pepca en el documento donde solicita a un tribunal la autorización para acceder a los datos financieros de los investigados, en el cual se dice que recibió más de 74 millones de pesos del supuesto entramado, Lockward dijo que esto fue lo cobrado como abogado a sus clientes, tras el Estado pagarles lo correspondiente en sus casos. Asimismo, aseguró que no conoce a Donald Guerreo, exministro de Hacienda.