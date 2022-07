La Pepca ha sometido a 108 personas y 61 empresas mediante los casos Pulpo, Coral, Medusa y Lotería

Conforme fueron avanzando las investigaciones en los diferentes casos de corrupción que el Ministerio Público ha llevado a los tribunales en los últimos casi dos años, fue aumentando el número de acusados, que ahora asciende a más de cien.



Actualmente, hay en total 169 acusados en los casos Pulpo, Coral, Medusa y Lotería, de los cuales 108 son personas físicas y 61 empresas. Estos procesos involucran a militares, exfuncionarios y otros civiles, quienes son imputados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de desfalcar al Estado por miles de millones de pesos.



El número de imputados aumentó recientemente cuando la Pepca presentó a principios de este mes la acusación formal del caso Medusa, en la que sometió a otros implicados.



Pero el estatus de las 108 personas acusadas no es el mismo, pues no todas cumplen medidas de coerción, y de los que sí, son pocos los que están en prisión preventiva. Los que están recluidos en la cárcel Najayo son 21, incluidos los señalados como cabecillas, que son Alexis Medina, del caso Pulpo; el mayor general Adán Cáceres, del Coral; el exprocurador Jean Alain Rodríguez, del Medusa; y Luis Dicent, de Lotería.



Los demás



Mientras, que otros 17 imputados se encuentran en arresto domiciliario y otros siete cumplen con presentación periódica e impedimento de salida del país. Varios de ellos fueron favorecidos con un cambio de medida, de prisión a una menos gravosa, tras decidir colaborar con los fiscales anticorrupción.



Los otros 63 procesados se encuentran en libertad ya que fueron sometidos después de los que sí cumplen las diferentes medidas coercitivas y contra ellos, la Pepca aún no ha solicitado a los tribunales correspondientes alguna restricción.



Además de esto, las acusaciones varían dependiendo de la persona. Unos tienen en su contra graves acusaciones y otros son señalados como colaboradores de los actos de corrupción.



De los que han colaborado, dos fueron muy favorecidos por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, y el titular de la Pepca, Wilson Camacho, debido a que luego de que fueron señalados en los casos Medusa y Coral fueron sacados de estos procesos.



El último de ellos fue Rafael Canó Sacco, quien supuestamente era uno de los funcionarios de primera línea en el entramado de corrupción desmantelado a lo interno de la Procuraduría General de la República (PGR).



Canó Sacco, que habría recibido beneficios por más 21 millones de pesos en efectivo, pasó a ser la pieza clave en el caso Medusa, en el cual no fue acusado formalmente y en cambio, es el testigo estrella de la Pepca. Actualmente se encuentra en España, donde fue arrestado tras escaparse el año pasado de las autoridades dominicanas cuando era uno de los señalados en el proceso judicial.



Otro de los que se benefició con su colaboración es el empresario César Ramos Ovalle, quien tras admitir su culpabilidad en el caso Coral y devolverle a Pepca más de 18 millones de pesos, fue sacado del proceso. En principio del caso, Ovalle estuvo como imputado y hasta cumplió medida de coerción, sin embargo, no fue acusado formalmente, y en junio pasado, la Pepca presentó ante un tribunal un criterio de oportunidad a su favor, el cual fue homologado.



El caso con más imputados



El último caso de corrupción llevado a los tribunales es el que ahora tiene más imputados., el Medusa, donde está acusado el exprocurador Jean Alain Rodríguez, hay 41 acusados y 22 empresas procesadas.



Los imputados de este caso son acusados de crear un entramado, supuestamente dirigido por Rodríguez, para distraer miles de millones de pesos de la Procuraduría mediante una serie de maniobras.



El otro caso que tiene muchos imputados es el Coral, en el que el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), es el principal implicado. En este hay 30 personas acusadas y 18 empresas, quienes son imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.



El alegado entramado de corrupción operó en el Cusep, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), de donde supuestamente se desvío fondo público. Este caso conllevó a la realizaron de dos operaciones denominadas Coral y Coral 5G.



En el caso Pulpo hay 27 personas procesadas y 21 empresas imputadas. En este proceso Alexis Medina, hermano del expresidente Medina, es el acusado principal y le sindican formar un entramado que estafó al Estado con miles de millones de pesos.



Y por último, en el caso por el fraude en un de sorteo de la Lotería hay 10 imputados, entre los que se destacan Luis Dicent, exadministrador de la entidad. El monto defraudado asciende a 500 millones de pesos.

Los casos se encuentran en la etapa preliminar

Estos casos de corrupción se encuentran en la etapa preliminar, aunque unos más avanzados que otros. Por ejemplo, el próximo martes el juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá si este proceso seguirá o no en un juicio de fondo. Mientras que para el primero de agosto el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, tiene previsto iniciar con la audiencia preliminar del caso Pulpo, y para el 9 de septiembre la magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, comenzará a conocer la del caso Coral. Con respecto a Medusa, todavía no hay fecha de inicio, pero se espera que en los próximos días, el juez Martinez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a quien también le tocará conocer este caso, paute un día para arrancar con este proceso.