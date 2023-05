Madre de Joshua Fernández: Queremos justicia, sea quien esté implicado

La madre de Joshua Fernández (en la foto), Bertina Decena Berroa, clamó por justicia en el caso de su hijo, asesinado la madrugada del 16 de abril de un disparo en la cabeza luego de un asalto y que, entre los responsables, el Ministerio Público involucra al hijo del influencer Vincent Carmona, popularmente conocido como Dotol Nastra.

«Queremos justicia por mi hijo. Sea quien sea lo que están implicados en el caso quiero que paguen con justicia todos» dijo la madre de Joshua.

Al presentarse al Palacio de Justicia, apuntó a los medios presentes. «Supuestamente había audiencia para conocer medida de coerción, pero no se hizo supuestamente porque esta parte (la querellante) no vino. No pudimos venir no porque no quisimos, sino porque nunca no notificaron que había audiencia para hoy. Vinimos a modo propio porque dijimos que había que saber qué está pasando», manifestó Bertina.

La audiencia se aplazó el martes debido a la ausencia de los familiares de la víctima. Quedó para el próximo viernes 19 a las 9:00 de la mañana.

La madre de Joshua relata su parte

De la noche del crimen que cobró la vida de su hijo, la madre de Joshua recuerda que su hijo salió a un centro de diversión con sus compañeros de clase del Instituto Nacional de Formación y Comunicación (Infotep) para celebrar sus 19 años. El hecho trágico ocurrió a las 02:55 de la mañana del 16 de de abril en la calle José Amado Soler, sector ensanche Naco, Distrito Nacional.

«Mi hijo era, o todavía es, una persona honrada, muy trabajador, con toda su juventud por delante, apenas cumplió sus 19 añitos y eso era lo que estaba celebrando con sus compañeros de curso de Infotep. Me le arrebataron la vida a mi hijo», expresó la dama a un diario de circulación nacional.

Expresó que las personas que cometieron el hecho «deben de pagar» y, de demostrarse la culpabilidad del hijo del Dotol Nastra, Wesly Vicent Carmona (El Dotolcito), que pague por sus acciones.

El Dotolcito, como es conocido en las redes, se encuentra apresado en la «carcelita» del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en espera de que se conozca la medida de coerción este miércoles 17 de mayo.

El Ministerio Público solicitó orden de arresto contra el joven de 18 años, quien supuestamente se asoció a los investigados Chiquito, Luis para cometer asalto en perjuicio de las víctimas Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes Jiménez y Misael Morel Encarnación, producto de lo cual resultó muerto la víctima Joshua Omar Fernández Decena.