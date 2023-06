Madre piloto asegura que su hijo fue víctima complot Fuerza Aérea

Santiago.-Altagracia Cruz, la madre del teniente coronel piloto, Ramón Israel Rodríguez Cruz ratificó su denuncia de que sectores ligados a la Fuerza Aérea son los responsables de la muerte a tiros de su hijo cometida por agentes policiales.

Durante la audiencia de juicio de fondo que nuevamente fue aplazada, Cruz dijo que el crimen fue cometido, debido a que su vástago se negó a llevar una avioneta a Miami, Estados Unidos.

“Antes de pasar el caso, a él le ofrecieron 250 mil dólares para llevar un avión a Miami. Mi hijo dijo que estaba enfermo y era verdad, pero ellos no le creyeron debido a que no estaba interno. Al comprobar que él no estaba mal, ahí le firmaron una sentencia de muerte”, apuntó la madre del coronel piloto de la Fuerza Aérea Dominicana.

Cree que el avión que agarraron en Puerto Plata, y que supuestamente contenía sustancias narcóticas, era la aeronave que pretendían que volara su hijo con destino a los Estados Unidos.

Dijo que la información fue ofrecida por su propio hijo.

“Yo sé lo que pasó, pero yo no tengo pruebas. En ese caso no hay uno solo militar. A mi van a tener ellos que matarme, no me van a callar”, apuntó Altagracia Cruz.