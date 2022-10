Email it

Marisol Franco, pareja sentimental del reconocido narcotraficante César Emilio Peralta, y otros 10 implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico que encabezaba César el Abusador, fueron condenados a pena suspendida.



Ahora, estos implicados saldrán de la cárcel en los próximos días. Los 11 procesados obtuvieron esta condena porque llegaron a acuerdo con el Ministerio Público consistente en declararse culpables a cambio de una pena suspendida que va desde 2 a 7 años.



En el caso de Franco, fue condenada a dos años de prisión suspendida. Estos acuerdos fueron homologados por la jueza Francesca Potentini, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.



La magistrada ordenó el cese de la medida de coerción que mantenían los encartados. Sin embargo, tendrán que devolver al Ministerio Público bienes, como apartamentos, carros, armas de fuego, dinero en efectivo, entre otros, de acuerdo a lo establecido en el trato con el órgano persecutor.



Mientras que los 18 imputados restantes, que no aceptaron declararse culpables, continuarán con el proceso judicial en su contra.



Los procesados que resultaron favorecidos con la decisión de la jueza tendrán que cumplir varias condiciones como no usar armas de fuego y todos tendrán que pagar 200 salarios mínimos de multa.

Entre los once implicados en la red de César el Abusador que acordaron declararse culpables se encuentra Rafael Reyes, Rafael Jader Jáquez, alias Jaque Mate y Lidio Peña Mota.



También firmaron el acuerdo Nathanael Castro Cordero, Johanny Paniagua Peña, Heriberto de la Cruz, alias Arias Aqua; Rodolfo Cedeño Ureña y Alan Gilbert Bueno Alcéquiez, alias Alan Dólar, al igual que Marisol Franco, esposa de el Abusador.