La decisión de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de declarar inocente al diputado Gregorio Domínguez no le cayó de sorpresa a Lucila Nelly Capellán Luna, quien lo acusa de autorizar desalojar y demoler su vivienda en la comunidad Punta Rucia, de Puerto Plata.

“Ya se rumoraba que le iban a echar la culpa a los empleados de Domínguez para él seguir su carrera política, pero con Dios mediante no va hacer así”, expresó este lunes la señora luego de que el tribunal dictaminó que el legislador es absuelto de la acusación.

Capellán Luna sostuvo que se siente “un poco desilusionada de la Justicia porque se demostró que me demolieron una casa, quien dio la orden y no me parece que sea esta la justa condena”.

Resaltó que en el país se está desarrollando en cuanto a leyes, pero dijo que se necesita un poco más de justicia.

El abogado Amadeo Peralta, representante legal de la señora Capellán Luna, expresó que van a estudiar la decisión del tribunal para luego determinar si apelarán.

“El tribunal hizo justicia”

Mientras que el legislador por Santiago del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solo se limitó a expresar que el tribunal hizo justicia.

Valentín Medrano, miembro de la barra de defensa de Gregorio Domínguez, dijo que quedó demostrado que su defendido no estuvo en el lugar de los hechos y que no se le puede juzgar por un delito que haya cometido un empleado suyo.

Conforme a dos de los tres jueces del tribunal, presidido Francisco Jerez Mena, el Ministerio Público no demostró durante el proceso que el imputado participó y ordenó el desalojo a la propiedad de la señora Lucila Nelly Capellán Luna.

Expediente del Ministerio Público

El expediente presentando por el Ministerio Público señala que alrededor de las 10:00 de la mañana del 27 de mayo de 2020, los señores Basilio Catalino Martínez (Jaime) y Emmanuel de Jesús Williams Molina, empleado del legislador el primero y chofer de la retroexcavadora el segundo, se presentaron, por instrucciones del imputado, a la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo donde la víctima Capellán Luna construía su vivienda.

Explica que una vez en el lugar, Catalino Martínez y Williams Molina procedieron, sin las debidas formalidades de la ley y por orden y con la participación del imputado, al desalojo, destrucción y posterior demolición de la vivienda levantada por la víctima, la cual estaba en etapa de construcción a nivel de techo.