Email it

La segunda audiencia preliminar del caso Medusa se caracterizó por los acalorados debates entre el Ministerio Público y la defensa de los imputados sobre el plazo que sería prudente para que los 63 vinculados en el proceso estudien la acusación en su contra.



Al final, el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, aplazó para el 24 de febrero a las 9:00 de la mañana y otorgó un plazo de 30 días para que la defensa de los 41 imputados y las 22 empresas estudien el expediente.



La palabra burla fue el detonante ayer para que el juez llamara la atención, dando martillazos al mazo, a la fiscal Yeni Berenice Reynoso y al abogado Carlos Balcácer para que moderaran su comportamiento en la audiencia preliminar del caso Medusa.



“La audiencia no se trata de una riña entre las partes”, fue la advertencia que les dio el magistrado a la directora de Persecución del Ministerio Público y al defensor del exprocurador Jean Alain Rodríguez.



Hubo un roce verbal entre Reynoso y Balcácer cuando la fiscal dijo que la petición del exprocurador de que se le dé un año para estudiar el expediente acusatorio es una burla y que su único objetivo en el proceso es la impunidad.



El abogado objetó el discurso de Reynoso, lo cual fue acogido por el juez. Cuando la fiscal volvió a repetir la palabra en cuestión, Balcácer reaccionó y los dos comenzaron con “dimes y diretes” hablando al mismo tiempo en voz alta mientras el magistrado tocaba varias veces el mallete para controlar la situación.



Fue un momento acalorado dentro de la audiencia que se desarrollaba hasta ese instante sin mucha complicación.



El juez les advirtió que es él quien dirige la audiencia y que ese procedimiento es solemne.



“Con este mismo metal de voz, se lo diré nuevamente, la audiencia no se trata de una riña entre las partes, ni se trata de presentar argumentos ad hominem (argumento que va dirigido contra la persona y no contra sus tesis) en contra de ninguna parte. Por vía de consecuencia vamos a mantener la altura del debate como hasta ahora lo hemos llevado”, manifestó.



Pasadas las 5:00 de la tarde se retiró a ponderar y regresó al estrado después de las 9:00 de la noche con su decisión.



Aplazó la audiencia preliminar del caso y otorgó un plazo de 30 días para que la defensa estudie la acusación.



Antes de estos 30 días hábiles, además, el juez decidió otorgar un plazo de 5 días, a partir de hoy, para que los abogados de los imputados notifiquen al Ministerio Público los inconvenientes que han tenido con los discos duros que contienen la acusación.



Vencido este plazo, el Ministerio Público tendrá ocho días para que sus técnicos, conjuntamente con la secretaria del tribunal, acompañen a los abogados en las correcciones de los discos duros.



Luego el órgano persecutor tendrá un plazo de 10 días para emitir un informe con lo previamente ordenado por el juez.

Rechaza solicitud de expediente físico

El juez Amauri Martínez rechazó la solicitud de la entrega del expediente de manera física que le hiciera la defensa de los imputados. El magistrado ponderó que la gran cantidad de papel que llevaría imprimir el expediente; más el impacto del precio que conlleva tener de manera física la acusación; y la afectación al medio ambiente, son los motivos por los que desestima la solicitud. De esta manera concluyó la jornada del juicio preliminar del caso Medusa y sus 63 imputados acusados de soborno, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios y otros delitos.