En el aniversario 179 de la Carta Magna, el presidente del Tribunal Constitucional llamó a defender la institucionalidad

En ocasión del 179 aniversario de la Constitución dominicana, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, llamó a toda la sociedad a defender la democracia, la institucionalidad y los mandatos de la Carta Magna, tal como lo ha hecho el máximo órgano en sus doce años al resolver conflictos que se presentan en su jurisdicción.



Durante una audiencia solemne, que se convirtió en la última que encabezará como presidente del TC porque a final de este año cumplirá el tiempo para el cual fue escogido, el magistrado Milton Ray Guevara manifestó que, históricamente en el país, la Constitución se ha considerado muchas veces como un problema cuando no se ajusta a los deseos o pretensiones de los gobernantes.



En tal sentido, afirmó que la Constitución no puede ser sólo buena cuando irradie normas que no convengan, o cuando se quiera adecuar a intereses particulares o grupales. Por ello, indicó, que también debe ser buena cuando limita, encauza o prohíbe acciones y comportamientos que riñan con la búsqueda del bien común y el Estado de Derecho.



“La Constitución debe ser siempre la Constitución, aunque parezca una verdad de Perogrullo”, enfatizó el magistrado en la audiencia desde San Cristóbal, en la que estuvo presente el presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Peña, los demás miembros titulares del TC y otras autoridades judiciales, civiles y militares.



La imparcialidad en TC



En momentos en que el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentra en un proceso de sustitución de cinco jueces del TC, entre ellos del presidente de ese órgano, el magistrado Milton Ray Guevara fue claro en afirmar que una Constitución sin un organismo imparcial, comprometido con sus delicadas funciones e impregnado de espíritu firme y democrático, es una Carta Magna “herida de muerte”.



“Una Constitución sin un Tribunal Constitucional imparcial, comprometido con sus delicadas funciones e impregnado de espíritu firme y democrático, es una Constitución herida de muerte. Por tanto, las decisiones del órgano supremo de interpretación de la Norma Sustantiva no pueden ser adoptadas con el propósito de participar en un concurso de popularidad, privilegiar el bienestar individual por encima del interés general, ni tampoco con la intención de favorecer, perjudicar, molestar o mortificar a personas o grupos”, argumentó.



“Estas decisiones deben ser el resultado del ejercicio ético y honesto de la responsabilidad de juzgar, asumiendo como eje transversal el apego al conjunto de principios, normas y valores constitucionales”, agregó.



2024 será de grandes desafíos



Durante su discurso, Ray Guevara manifestó que el año próximo será de grandes desafíos, como todo año electoral y, sobre el particular, apuntó que de ese proceso el pueblo dominicano merece y quiere unas elecciones libres, diáfanas y transparentes, que se constituyan en la reiteración de la voluntad de del pueblo, de decidir por la vía democrática, quiénes deben ser las autoridades y que en el nombre del pueblo, ejerzan elevadas prerrogativas constitucionales y legales.



Consciente de esta realidad, agregó, el tribunal ha declarado de urgencia todos los casos en los cuales existan recursos relativos al tema electoral, de manera que se privilegie el imperio de la Constitución, de la ley y del Derecho, sobre cualquier otra modalidad de solución de conflictos electorales.



El TC ha contribuido para vivir bajo la Constitución



Al referirse al trabajo del máximo órgano, Milton Ray Guevara aseguró que el Tribunal Constitucional ha contribuido con su misión jurisdiccional y pedagógica, a sentar las bases para que en esta nación se puede vivir en Constitución y que ella sea la savia viva que guíe a gobernantes y gobernados, para que acomoden sus actos a su contenido.



Como resultado de esto, citó que al día de hoy el TC ha emitido unas 6,916 decisiones y, en lo que va de año, se han superado los resultados individuales obtenidos en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

“En la medida en que el Tribunal Constitucional resuelve los diferentes conflictos que se presentan en su jurisdicción, está desempeñando un papel pacificador, ya que asegura la preeminencia del derecho sobre otros mecanismos de solución de demandas”, resaltó.



Sostuvo que la jurisprudencia del tribunal ha tocado aspectos medulares para la convivencia de los dominicanos, como: la protección ambiental, el respeto al derecho de propiedad, las manifestaciones contra la discriminación y la violencia contra la mujer, la preservación de los bienes de dominio público del Estado, la defensa de la soberanía y la preservación de la nacionalidad dominicana, la transparencia pública, el derecho a la seguridad social, el empoderamiento ciudadano y acceso a la justicia, el derecho a la libertad de expresión y prensa, la protección de los derechos de la mujer y protección de los menores de edad, entre muchos otros tópicos de similar relevancia.

Dice Abinader muestra lealtad a Constitución

El presidente del Tribunal Constitucional resaltó la presencia del presidente Luis Abinader en la audiencia solemne de cada aniversario de la Constitución en estos tres años de gestión. “La celebración por tercera vez de esta audiencia solemne, el día de la Constitución, ha sido posible gracias al entusiasmo y al acendrado sentimiento constitucional del senador de la provincia San Cristóbal, Franklin Rodríguez y, sobre todo, al permanente respaldo del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, quien continuamente nos ha honrado con su presencia, en patente demostración de su lealtad con el respeto a la Constitución y el fortalecimiento institucional”, destacó.

