La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, recibió este jueves en su despacho la visita del nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.



Durante el encuentro ambos se comprometieron a seguir impulsando acciones para fortalecer la seguridad y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.



En el transcurso de la reunión, la procuradora general Germán Brito valoró la transformación que experimenta la Policía Nacional para mejorar su operatividad y responder con efectividad a los requerimientos de la población.



“En esta administración ha sido una preocupación constante la tecnificación de la Policía y la formación, para darle un mejor servicio a la ciudadanía”, expuso.



Germán Brito valoró el plan de educación y la incorporación de los recursos técnicos necesarios para eficientizar el desempeño de la labor policial.



De su lado, el mayor general Guzmán Peralta destacó que por primera vez en la historia del país a la Policía Nacional están llegando los recursos, las herramientas y la preparación para lograr resultados de acuerdo a las necesidades.



“Estamos inmersos en la transformación de la Policía y es basada en la educación y en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que estaba ahí desde hace unos cuantos años, pero no nos habíamos abocados a asumir el reto de que la Policía se transformara”, resaltó, al tiempo que valoró los esfuerzos que se están llevando a cabo desde la Presidencia de la República para fortalecer la institución.



Guzmán Peralta dijo que “aunque quizás los resultados todavía la población no los perciba, los índices de criminalidad han bajado en el país y están más bajitos que en muchos países de la región”.



Adelantó que continuarán trabajando para procurar que la ciudadanía vea en los policías a un protector y resaltó la importancia de la institución para el país.



“No hay ninguna sociedad que se pueda desarrollar, que pueda garantizar el Estado de derecho de los ciudadanos, si no tiene Policía”, resaltó Guzmán Peralta.



En ese mismo orden, manifestó que “la Policía es imprescindible para el desarrollo de la sociedad, porque de lo contrario los derechos de los ciudadanos no están garantizados”.