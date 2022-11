Email it

El fiscal anticorrupción Wilson Camacho aseguró ayer que el Ministerio Público tiene “las puertas abiertas” para llegar a un acuerdo con los imputados del caso Pulpo que quieran admitir los hechos que se les imputan.



“Todo el que esté en condición, conforme a la prueba que ha presentado el Ministerio Público, de colaborar en este caso y por el nivel en que está el proceso de asumir los hechos sobre los que se le ha acusado, el Ministerio Público tiene las puertas abiertas”, expresó.



Al salir del tribunal donde se conoce la audiencia preliminar de este proceso, Camacho indicó que son un Ministerio Público que cree en los acuerdos. “Hemos demostrado que creemos en los acuerdos”, recalcó.



No pueden dar detalles ahora



El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), emitió estas declaraciones al responder preguntas de los periodistas sobre posibles negociaciones con los imputados, que serían dadas a conocer en una próxima audiencia.



Sobre cuántos imputados estarían negociando, Camacho dijo que esa información solo la pueden develar en el momento en que se cierre la audiencia preliminar. “El Ministerio Público, incluso, por mandato del propio código, no puede divulgar esa información hasta que no se cierren los acuerdos”, agregó.



Aunque, antes de que el juez Deiby Peguero recesara la audiencia para el viernes, Camacho se le acercó al magistrado junto a la defensa de los imputados Francisco Pagán, exdirector de la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Domingo Santiago y Julian Suriel.



Para el viernes, el órgano acusador tendrá que presentar sus conclusiones en la audiencia preliminar que conoce el juez Peguero, a quien le solicitarán que dicte auto de apertura a juicio en contra de los imputados del caso.



Ayer, los fiscales concluyeron de leer la acusación que presentaron contra Alexis Medina y los otros 26 imputados en este proceso. Además, informaron sobre las más de dos mil pruebas que tienen contra los acusados.

Camacho dice cuentan con pruebas suficientes

Camacho aseguró que tienen pruebas suficientes para que envíe a juicio a los imputados. “Esa enorme cantidad de pruebas, sobre prueba los hechos que hemos presentado y ha sido así porque en República Dominicana está demostrado que cuando se trata de casos de corrupción hay que sobre probar, por ende hemos depositado en este tribunal pruebas más que suficientes”, dijo.