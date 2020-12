Red de “El Abusador” permeó hasta militares

La red de narcotráfico y lavados de activos, supuestamente liderada por César Emilio Peralta, alias César El Abusador, penetró hasta las filas de los estamentos militares de la República Dominicana, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público.



El órgano acusador pudo recabar información e imágenes que establecen que José Bernabé Quiterio (a) Niño, uno de los implicados en esta red, era resguardado por militares no identificados.

Quiterio es propietario de varios centros de diversión nocturnos, que supuestamente eran utilizados como fachada para lavar dinero. El Ministerio Público detalló que en las extracciones de información de aparatos electrónicos que se le incautaron, se observan videos de Quiterio en una plantación de marihuana donde va a bordo de una jeepeta, portando un arma larga en el asiento del pasajero, la cual era conducida por una persona vestido de militar.

“Imágenes que muestran la colusión del crimen organizado permeando los estamentos militares de la República Dominicana. Trama que sorprende y espanta a la ciudadanía, consecuencia de los efectos nocivos del narcotráfico y el lavado de dinero”, indica el Ministerio Público.

El ente persecutor del crimen precisó, en la acusación presentada contra los presuntos integrantes de la red de César Emilio Peralta, que la estructura logró colocar, estratificar e integrar al sistema financiero nacional más de RD$3,418,786,413 procedentes del narcotráfico.

Estableció, además, que la organización criminal era transnacional y se escudaba en un entramado de empresas, vinculadas a “el Abusador”, con las cuales se colocaban, diversificaban e integraban bienes que provenían del tráfico de drogas ilícitas.

Marisol blanqueó millones de pesos

La pareja de “Cesar el Abusador”, Marisol Franco, también implicada en este caso, supuestamente blanqueó 161.8 millones de pesos entre 2006 y 2019. Los fiscales detallaron que para el blanqueo de capitales Franco utilizaba la técnica de convertir el capital ilícito en lícito.

Una de sus supuestas técnicas era generar la misma cantidad de crédito y de débitos, sin generar un reporte de operación sospechosa, pues se trataba de entrada y salidas de productos financieros a su nombre.

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional está apoderado para conocer la audiencia preliminar de este caso, pero aún no ha fijado fecha. En la preliminar no se examina la culpabilidad de los imputados, sino si la acusación presentada por el Ministerio Público está fundamentada o no en prueba suficientes y legales.