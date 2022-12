El expelotero Octavio Dotel, implicado en la red de César el Abusador, fue favorecido ayer con un auto de no ha lugar que lo liberó de ir a juicio.



La jueza Franchesca Potentini rechazó la acusación que presentó en su contra el Ministerio Público, que le acusaba de lavar dinero a través de las discotecas del presunto narcotraficante César El Abusador, además de poseer bienes adquiridos a través de actividades ilícitas.



La sentencia de la magistrada del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional fue emitida luego de que Dotel no llegara a un acuerdo con el Ministerio Público como hicieron otros imputados, y se conociera la audiencia preliminar de su proceso.



Dotel estaba desde el 2019 imputado en el caso de narcotráfico. Finalmente, el tribunal indicó que no existen los elementos suficientes para que la acusación en su contra pase a juicio de fondo.



Por igual, fue favorecido con un no ha lugar el imputado Edward Patricio Montero, que tampoco llegó a un acuerdo la con Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.



En este caso, los fiscales llegaron en septiembre pasado a un acuerdo con la mayoría de los imputados de pertencer a la red de narcotráfico y lavado de activos que lideraba César Emilio Peralta, alias El Abusador.



La misma jueza homologó los acuerdos suscritos entre el Ministerio Público y los imputados que se declararon culpables a cambio de recibir una pena reducida que va entre 3 y 7 años de cárcel suspendida.



Entre estos imputados se encuentran Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, alias el Abusador; Alan Gilberto alias Alan Dólar; Erick de la Cruz, Natanael Rafael Reyes, José Bernabé Manuel Sánchez Pérez, Johanny Paniagua, Heriberto de la Cruz Pérez (Erick Aqua), Lidio Peña Mota y Jeifry del Rosario Gautier.