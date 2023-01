En varias ocasiones se ha prometido la entrega del edificio y no se ha cumplido, mientras las condiciones para acceder a la justicia son peores



La esperanza de que estuviera listo el nuevo palacio de justicia para la provincia Santo Domingo se desvaneció, así como se desvaneció el año 2022.



Las condiciones de las edificaciones donde se imparte justicia en una de las plazas judiciales más grandes del país son cada vez más precarias y no se ve que haya una pronta solución.



Varias han sido las ocasiones en las que se anunció que la edificación, que se levanta desde hace casi ocho años en la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este, estaría en funcionamiento, sin que hasta el momento se haya cumplido con esto para solucionar una problemática que tiene años.



Mientras, los residentes de Santo Domingo tienen que moverse entre el poco espacio que tiene el palacio de justicia ubicado en la Charles de Gaulle, casi esquina carretera Mella, a donde acuden en busca de respuestas.



Lo que se vive allí es un caos, y uno de los grandes males del edificio, que es alquilado, es la falta de espacio. Un ejemplo de ello es que si en un caso hay demasiados imputados, no hay una sola sala lo suficientemente grande para albergarlos a todos.



Incluso, se han tenido que conocer audiencias en los pasillos, y un ejemplo de ello es el caso por el atentado al expelotero David Ortiz, cuyo proceso tuvo que conocerse en el lobby del tercer nivel del edificio que es largo y ancho.



Tan grave es la situación que desde hace varios años la Oficina de Atención Permanente funciona en un furgón en el parqueo del edificio porque no cuentan con un lugar para ubicarla. A este tribunal ingresan diariamente decenas de personas, pues es allí donde se les conocen las medidas de coerción a los imputados, el primero proceso por el cual pasan.



La peor infraestructura



Es una situación de la que están conscientes las autoridades. “La peor infraestructura del país está en la provincia Santo Domingo y la de mayor cantidad de habitantes es la provincia Santo Domingo con tres millones”, dijo hace poco el presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.



Pero todavía no dan una solución y prometen la entrega del edificio año tras año. A mediados del 2021, Molina aseguró que para el primer trimestre de este 2022 se entregaría el nuevo palacio de justicia de Santo Domingo.



Pasó el tiempo y aún sigue la construcción de la obra, que, de acuerdo con lo informado, estará dotada de varios edificios con 28 tribunales, 63 despachos para jueces y fiscales, así como cinco salones multiusos y estacionamiento.



Ahora, Molina anunció que, según le dijo el Ministerio de Obras Públicas, que levanta la obra, terminarán a mediados del próximo año 2023.



La primera vez que Molina prometió la terminación de la obra fue a mediados del 2019, cuando informó que estaría listo para mayo de 2020. Y de esto han pasado más de dos años.



Aunque es una promesa que se viene dando desde hace siete años, pues se anunció la construcción del edificio en 2015, cuando Mariano Germán dirigía el Consejo del Poder Judicial y Danilo Medina era el presidente de la República.



Según Molina, faltan algunos aspectos, pues la estructura gris está hecha. Dijo que el Gobierno asignó 500 millones de pesos para equipar el edificio.



El problema también está en Sto. Dgo. Oeste



Las dificultades también se presentan en el palacio de justicia de Santo Domingo Oeste, que cubre este municipio como también Los Alcarrizos. La edificación es pequeña y no da abasto para la alta cantidad de personas que circulan. La situación se ha complicado desde que después de la pandemia no hay una sala fija para el funcionamiento de la Oficina de Atención Permanente, lo que provoca que se tendrá que esperar que un tribunal concluya con sus audiencias para poder usar este espacio. El edificio, ubicado en la calle Las Palmas del sector Reparto Rosa, y que también aloja las oficinas del Ministerio Público, tiene seis años funcionando. La alta demanda, el poco espacio y el caos, ameritan que sea ampliado o reubicado en otro lugar para de esta forma adecentar los espacios..