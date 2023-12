El ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró ayer que demostrará su inocencia sin importar el tiempo ni el esfuerzo que requiera.



Manifestó que acudirá a los tribunales las veces que sea necesario para dejar claro que en su paso por la administración pública no hizo nada indebido.



“No importa el tiempo que esto me esté tomando, el esfuerzo que requiera o los lugares a los que tenga que ir, mi principal prioridad es demostrar a la sociedad y a la justicia que a mi paso por la administración pública no hice nada indebido”, indicó Peralta.

“Me siento tranquilo y en paz, con la convicción del que es inocente”, afirmó.



Peralta compareció ayer ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en procura de que ordene al Ministerio Público que le entregue la carpeta fiscal que contiene las alegadas pruebas y acusaciones hechas en su contra.



El consejo de defensa sostiene que la no entrega de dicha carpeta viola el derecho de su defendido.